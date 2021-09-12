Настає час Ретроградного Меркурія: дата і що строго заборонено робити

Ретроградний Меркурій настане вже в кінці вересня - 27-го числа і триватиме до 18-го жовтня. Цьому періоду характерні зустрічі з минулим, знахідки чогось втраченого, складання планів на майбутнє. А ось до нових завдань приступати не варто, як і робити важливі покупки.

Про це Lite розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.