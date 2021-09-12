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Настає час Ретроградного Меркурія: дата і що строго заборонено робити

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Неділя 12 вересня 2021 16:15
Настає час Ретроградного Меркурія: дата і що строго заборонено робити Фото: Ретроградний Меркурій 2021 (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Ретроградний Меркурій настане вже в кінці вересня - 27-го числа і триватиме до 18-го жовтня. Цьому періоду характерні зустрічі з минулим, знахідки чогось втраченого, складання планів на майбутнє. А ось до нових завдань приступати не варто, як і робити важливі покупки.

Про це Lite розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.

Сприятливий цей час для:

  • відновлення старих зв'язків, контактів з колишніми партнерами по бізнесу і старими друзями
  • перегляду, вирішення недоробок у питаннях щодо дітей, навчання, землі та нерухомості
  • завершення розпочатих проектів, доопрацювання та переробки чого-небудь
  • перездачі предметів, закриття "хвостів"
  • наведення порядку вдома, на роботі, в голові
  • виношування і обмірковувань ідей, а на директному (прямому) русі початку їх реалізації
  • зустрічі зі старими знайомими
  • знаходження втрачених документів або речей

Не варто під час Ретроградного Меркурія:

  • приймати важливі рішення, розширятися, масштабуватися, налагоджувати нові контакти
  • відкривати бізнес і починати нові проекти, навчання
  • поспішати
  • вірити на слово друзям і колегам (все підтверджувати письмово і офіційно)
  • купувати автомобіль, гаджети,"розумний дім" і т. д.

Крім того, в цей час можливий зрив переговорів, скасування домовленостей, затримка, скасування рейсів, затримка оформлення документів, надходження інформації, втрата цінних паперів і речей.

Раніше астролог також розповіла про особливий період, пов'язаний з Венерою в Скорпіоні.

Також ми писали, коли в 2021 буде День осіннього рівнодення, і що не можна робити в цей час.

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