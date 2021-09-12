Настає час Ретроградного Меркурія: дата і що строго заборонено робити
Фото: Ретроградний Меркурій 2021 (pixabay)
Ретроградний Меркурій настане вже в кінці вересня - 27-го числа і триватиме до 18-го жовтня. Цьому періоду характерні зустрічі з минулим, знахідки чогось втраченого, складання планів на майбутнє. А ось до нових завдань приступати не варто, як і робити важливі покупки.
Про це Lite розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.
Сприятливий цей час для:
- відновлення старих зв'язків, контактів з колишніми партнерами по бізнесу і старими друзями
- перегляду, вирішення недоробок у питаннях щодо дітей, навчання, землі та нерухомості
- завершення розпочатих проектів, доопрацювання та переробки чого-небудь
- перездачі предметів, закриття "хвостів"
- наведення порядку вдома, на роботі, в голові
- виношування і обмірковувань ідей, а на директному (прямому) русі початку їх реалізації
- зустрічі зі старими знайомими
- знаходження втрачених документів або речей
Не варто під час Ретроградного Меркурія:
- приймати важливі рішення, розширятися, масштабуватися, налагоджувати нові контакти
- відкривати бізнес і починати нові проекти, навчання
- поспішати
- вірити на слово друзям і колегам (все підтверджувати письмово і офіційно)
- купувати автомобіль, гаджети,"розумний дім" і т. д.
Крім того, в цей час можливий зрив переговорів, скасування домовленостей, затримка, скасування рейсів, затримка оформлення документів, надходження інформації, втрата цінних паперів і речей.
Раніше астролог також розповіла про особливий період, пов'язаний з Венерою в Скорпіоні.
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