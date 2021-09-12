День осіннього рівнодення 2021: головні традиції і що не можна робити

День осіннього рівнодення 2021 настане 22 вересня о 22:20. Цьому часу здавна приписується особлива енергетика, його називають "днем сили". А в цьому році дата по-справжньому особлива, адже число і час складається з семи двійок.

Що заборонено робити в цей день, важливі традиції і в чому особливість цієї події - читайте нижче в нашому матеріалі.

Що заборонено робити в День осіннього рівнодення

Не починайте нічого нового 22 вересня - тільки плануйте, підбивайте підсумки, робіть висновки, думайте про майбутні дії.

Уникайте сварок, конфліктів, з'ясування відносин, інакше віджахнете удачу і добробут. Не можна заздрити, пліткувати, засуджувати людей.

Будь-який негатив, проявлений в День рівнодення зруйнує позитивну енергетику і може привести до подальших неприємностей.

Не можна в такий день відмовляти гостям, які просяться в гості або раптово з'явилися на порозі. Навпаки - приготуйте частування і зберіться за одним столом, щоб відмінно провести час.

Не можна 22 вересня брати гроші в борг або ж позичати їх кому-небудь.

А ось це потрібно зробити до 22 вересня

Вважається, що до Дня рівнодення потрібно обов'язково завершити давні справи, щоб вони не затягнулися ще більше. Це може бути ремонт, проект, навчання і так далі.

Крім того слід очистити простір в домі, прибравши його від мотлоху. Нарешті позбутися шкідливої ​​звички, а також очистити голову від важких деструктивних думок (страхів, заздрості, ревнощів).

Виконайте давню обіцянку - зводіть дитини в аквапарк, відремонтуйте двері в шафці, про що вас давно просить дружина, допоможіть батькам з ремонтом.

Сплануйте справи на осінь і зиму, поставивши реальні завдання, які ви зможете дійсно виконати.