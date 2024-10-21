Украина на "Евровидении". Блогерша Монро назвала звезд, чьи выступления стали легендарными
Украинская блогерша Монро, которая недавно резко высказалась о шоу "Міняю жінку", на этот раз прокомментировала тему "Евровидения". В частности, она назвала выступления украинских исполнителей на международной сцене, которые считает легендарными.
Что по этому поводу сказала эпатажная селебрити, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью Надежде Матвеевой для шоу "Запитала".
Монро назвала легендарные выступления Украины на "Евровидении"
В топе звезды оказались Верка Сердючка, Руслана и Злата Огневич.
"Я считаю, что легенда "Евровидения" - это Руслана. Ее хит "Дикі танці" - это золотой фонд "Евровидения". Дальше Сердючка - это икона "Евровидения". А эталонное выступление "Евровидения" - это была Злата Огневич. Она тогда подготовилась и была лучшей. Если я не ошибаюсь, это было третье или четвертое место. Ее "Gravity" - это было эталонное выступление. А так - все нравятся", - отметила инфлюэнсерша.
скриншоты с интервью
Руслана
Руслана покорила "Евровидение" с "Дикими танцями" в 2004 году, принеся Украине первую победу на этом масштабном мероприятии. Тогда конкурс проходил в Турции, а песня исполнительницы завоевала первенство, набрав в общей сложности 280 баллов. Самые высокие баллы ей поставили Израиль, Исландия, Литва, Латвия, Эстония, Польша и Турция.
Верка Сердючка
Она покоряла "Евровидение" с песней "Lasha Tumbai" в 2007 году и могла получить первое место, однако из-за протестов россиян ей присудили второе. Звезда поехала покорять конкурс в Хельсинки, где заняла второе место и получила почетный титул "Мисс Евровидение".
Верка стала любимицей конкурса, и ее в течение многих лет продолжают приглашать на мероприятие как почетную гостью. Номер артистки вошел в список восьми самых ярких за всю историю музыкального перформанса.
К слову, после начала полномасштабного вторжения Данилко заявил, что теперь в его песни текст не "Lasha Tumbai", "Rasha Goodbye", в чем ее и обвиняли ранее россияне. Поскольку в песне они слышали именно такие строки.
Злата Огневич
Артистка представляла Украину на 58-м песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году, где заняла третье место. На сцену она вышла с песней "Gravity" в Мальме. После мероприятия певица получила Почетную грамоту Кабинета министров Украины и часы от Николая Азарова за исключительный вклад в развитие украинского искусства.
Ранее Монро призналась, что борется с зависимостью.
Кроме того, Монро рассказала о приключениях, о которых не жалеет.