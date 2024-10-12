15 новых украинских песен, которые освежат вас плейлист. Устройте музыкальные выходные

Вторая неделя октября оказалась щедрой на премьеры, украинские артисты представили немало новых песен. И среди них вы точно можете найти что-то для своего плейлиста.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 15 свежих треков, которые следует послушать уже сейчас.

Оля Полякова - "Жінка з цікавим минулим"

Эта песня стала манифестом для взрослых женщин, которые стремятся показать, что у них вперед еще немало возможностей, независимо от обстоятельств и возраста. Полякова отметила, что хочет, чтобы этот трек вдохновлял женщин принимать свои ошибки и прошлый опыт, и использовать их для своего роста.

Discollusion - "FCK This World"

После безумного успеха трека "Stay Home" и выпуска "Boom", украинский дуэт, который часто сравнивают с Twenty One Pilots, выпускает новый сингл, сочетающий жанры альтернатива, альтернативный рок и психоделический поп.

Маша Кондратенко - "Дим"

Этот клип и песня - очень личная работа о разочаровании и честном рассказе, который сегодня отзывается многим украинцам, у которых осень забрала спокойствие, планы на будущее, землю под ногами, жизнь

MONATIK и TUMAZAR - "Мила не плач"

Молодой певец и популярный репетитор по английскому языку из TikTok стал подопечным Димы Монатика в проекте "Неймовірні дуети". Звездный артист выбрал юношу среди многих участников благодаря яркому стилю и харизме. В результате совместного колаба они написали "песню-поддержку всем, кто вынужденно уехал".

KOLA - "Титаник"

Слова "ти без мене - Титанік, і точно не вирулиш на поворотах" - не просто метафора, это история о любви, которая побеждает все жизненные невзгоды.

Анна Тринчер & CHEEV - "Не знаю"

Это трек-манифест, созданный на основе собственного жизненного опыта Влада и Анны. Он погружает слушателя в мир чувств, в котором любовь сталкивается с тысячами испытаний, демонстрируя, насколько непросто найти путь друг к другу после пережитых травм.

alyona alyona - "А що буде"

Эта песня начала рождаться у Алены еще во время "Евровидения". Артистка надеется, что трек найдет отклик в сердцах украинцев, и мы все испытаем желание оставить после себя как можно больше света и добра.

"Пусть эта песня станет для вас вдохновением и напоминанием о том, как важно творить добро и делать этот мир лучше", - комментирует она.

SKYLERR - "Лілії"

Новая песня артистки посвящена моментам, когда влюбленность охватывает тебя с первого взгляда.

Yurcash - "Мойдодир"

Эта песня была записана еще перед началом полномасштабной войны с нашим извечным врагом. По этой причине она и легла пылиться в ящик. Но все же Юрий Юрченко решил выпустить ее сейчас - в честь 20-летия группы, "когда уже немного пришли в себя и верим, что все пройдет, а музыка вечна".

ЗАЛІСКО - "Ти народиш мені сина"

В новой песне и клипе заслуженный артист призывает украинцев любить, любиться и рожать.

Также настоятельно предлагаем вам послушать следующие новые треки от украинских исполнителей:

DREVO - "Де би де би"

Кімната Гретхен - "Зламалось"

Krechet - "Michael J"

KOVA.LSKA и MONATIK - "кохаєш?"

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