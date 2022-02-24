ru ua
Чт, 24 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Повторення Каїнового гріха. Глава УПЦ МП Онуфрій закликав молитися за українське військо

Новость на русском →
Київ, Четвер 24 лютого 2022 16:23
Повторення Каїнового гріха. Глава УПЦ МП Онуфрій закликав молитися за українське військо Фото: Онуфрій (www.facebook.com/Church.ua/)
Автор: Антон Федорців

Предстоятель Української православної церкви (МП) Онуфрій звернувся до вірних і решти громадян через російське вторгнення і висловив підтримку Збройним силам України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЦ МП.

Предстоятель закликав не впадати в паніку, бути мужніми та проявити свою любов до Батьківщини та між собою. Також він просить молитися за Україну, наше військо та народ.

"В цей трагічний час ми виражаємо особливу любов та підтримку нашим воїнам, які стоять на сторожі та оберігають і захищають нашу землю і наш народ. Нехай Бог їх благословить і береже!" – заявив Онуфрій.

Очільник УПЦ МП закликав президента Росії Путіна зупинитися і назвав війну "повторенням Каїнового гріха, який по заздрості убив свого рідного брата".

Нагадаємо, з території Білорусі випустили балістичні ракети в бік України.

Зазначимо, в ході нападу Росії на Україну йде російський наступ на Суми. Українські військові вступили в бій в околицях міста.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЦ Вторгнення Росії до України
NEWS
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна