ru ua
Пт, 25 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські загарбники здаються в полон: відео допиту

Новость на русском →
П'ятниця 25 лютого 2022 03:39
Російські загарбники здаються в полон: відео допиту Фото: російські військові здаються в полон (structure.mil.ru)
Автор: Styler

Російські військові капітан Міхоєв і єфрейтор Касаткін з 11 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Улан-Уде здаються в полон Нацгвардії України.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на своїй сторінці в Facebook.

Він також опублікував відео з допитом російських військових, які запевняють, що вони не знали про те, що їх направлять бомбити Україну.

За словами ворожих бійців, у них були навчання в окупованому Криму, де вони відпрацьовували евакуацію поранених. Завантаження десанту було в Криму в полі.

Коли вони вилетіли, то нібито теж не знали куди прямують. Їх завданням було продовжити навчання. Бранці також кажуть, що коли десантувалися на території України, то ще години чотири не розуміли, де вони знаходяться.

Зазначимо, українцям нагадали, щоб не стати рабами, ми повинні прямо зараз усіма силами підтримувати наших військових, які захищають нашу країну. Зробити це можна декількома способами. Наприклад, звернутися до волонтерів і фондів, які безпосередньо комунікують з ЗСУ і знають, що потрібно бійцям прямо зараз.

Ми також писали про те, що в Укренерго спростували інформацію про обов'язкове відключення електрики вночі. Крім того, вони назвали це фейком і закликали відповідально використовувати електроенергію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України
LITE
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога