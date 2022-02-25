Російські загарбники здаються в полон: відео допиту
Російські військові капітан Міхоєв і єфрейтор Касаткін з 11 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Улан-Уде здаються в полон Нацгвардії України.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на своїй сторінці в Facebook.
Він також опублікував відео з допитом російських військових, які запевняють, що вони не знали про те, що їх направлять бомбити Україну.
За словами ворожих бійців, у них були навчання в окупованому Криму, де вони відпрацьовували евакуацію поранених. Завантаження десанту було в Криму в полі.
Коли вони вилетіли, то нібито теж не знали куди прямують. Їх завданням було продовжити навчання. Бранці також кажуть, що коли десантувалися на території України, то ще години чотири не розуміли, де вони знаходяться.
Зазначимо, українцям нагадали, щоб не стати рабами, ми повинні прямо зараз усіма силами підтримувати наших військових, які захищають нашу країну. Зробити це можна декількома способами. Наприклад, звернутися до волонтерів і фондів, які безпосередньо комунікують з ЗСУ і знають, що потрібно бійцям прямо зараз.
Ми також писали про те, що в Укренерго спростували інформацію про обов'язкове відключення електрики вночі. Крім того, вони назвали це фейком і закликали відповідально використовувати електроенергію.