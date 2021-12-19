ru ua
Нд, 19 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Психологи з'ясували, які причини заважають самотнім жінкам знайти кохання

Новость на русском →
Неділя 19 грудня 2021 21:20
Психологи з'ясували, які причини заважають самотнім жінкам знайти кохання Фото: Чому жінки не можуть знайти кохання (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Часто трапляється, що гарні успішні жінки після розриву тривалих стосунків не можуть знайти нове кохання і роками зостаються самотніми. Багатьом складно повернутися до цього забутого "світу" флірту, побачень, нових почуттів. Адже після п'яти-десяти років стабільності у стосунках доводиться заново вчитися фільтрувати маніпуляторів, маминих синків, згадувати, як то, коли "мурашить", розчаровуватися і знову вірити.

Чому ж так трапляється, що ви й досі самотні, хоча дуже хочете знову кохати і бути коханими, пише Ukr.media.

Ви досі дружите з колишнім

Після розлучення ви залишилися друзями зі своїм колишнім партнером? Тоді навряд вам вдасться зав'язати нові успішні стосунки. Адже новий обранець завжди буде відчувати себе в тіні, ревнувати і намагатися стати частиною вашого життя. Звісно, така роль йому швидко обридне. Особливо якщо колишній любить набрати вас о другій ночі і поскаржитися на свою нову кохану - ви ж друзі як-не-як.

Ви невпевнені в собі

Спочатку думка про те, щоб піти на побачення з іншим чоловіком, поцілуватися, роздягнутися - може видаватися вам нічним жахіттям. Адже ви звикли до того, що екс-партнер "знає всі ваші тріщинки", а новий чоловік буде вас оцінювати по-новому.

Припиніть шукати в собі вади, почніть займатися спортом, стежте за харчуванням, і вже зовсім скоро побачите зміни. Навіть якщо вони фізично будуть незначними, ви почнете поважати себе і пишатися досягненнями.

Ви ненавидите весь чоловічий рід

Якщо ви вийшли зі складних, можливо, аб'юзивних стосунків, ви можете думати, що всі чоловіки однакові. З таким підходом можна легко пропустити справді достойного партнера. Перш ніж намагатися знайомитися з кимось, спочатку постарайтеся впоратися зі своїми емоціями.

Раніше психологи також перерахували помилкові ознаки "великого кохання".

Також ми писали, які типи чоловіків здатні знищити жіночу самооцінку.

Читайте РБК-Україна в Google News
LITE
Це правильно: учасник "Холостячки 2" чесно зізнався, чи є сценарій на шоу
Це правильно: учасник "Холостячки 2" чесно зізнався, чи є сценарій на шоу