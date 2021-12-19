Психологи з'ясували, які причини заважають самотнім жінкам знайти кохання

Часто трапляється, що гарні успішні жінки після розриву тривалих стосунків не можуть знайти нове кохання і роками зостаються самотніми. Багатьом складно повернутися до цього забутого "світу" флірту, побачень, нових почуттів. Адже після п'яти-десяти років стабільності у стосунках доводиться заново вчитися фільтрувати маніпуляторів, маминих синків, згадувати, як то, коли "мурашить", розчаровуватися і знову вірити.

Чому ж так трапляється, що ви й досі самотні, хоча дуже хочете знову кохати і бути коханими, пише Ukr.media.

Ви досі дружите з колишнім

Після розлучення ви залишилися друзями зі своїм колишнім партнером? Тоді навряд вам вдасться зав'язати нові успішні стосунки. Адже новий обранець завжди буде відчувати себе в тіні, ревнувати і намагатися стати частиною вашого життя. Звісно, така роль йому швидко обридне. Особливо якщо колишній любить набрати вас о другій ночі і поскаржитися на свою нову кохану - ви ж друзі як-не-як.

Ви невпевнені в собі

Спочатку думка про те, щоб піти на побачення з іншим чоловіком, поцілуватися, роздягнутися - може видаватися вам нічним жахіттям. Адже ви звикли до того, що екс-партнер "знає всі ваші тріщинки", а новий чоловік буде вас оцінювати по-новому.

Припиніть шукати в собі вади, почніть займатися спортом, стежте за харчуванням, і вже зовсім скоро побачите зміни. Навіть якщо вони фізично будуть незначними, ви почнете поважати себе і пишатися досягненнями.

Ви ненавидите весь чоловічий рід

Якщо ви вийшли зі складних, можливо, аб'юзивних стосунків, ви можете думати, що всі чоловіки однакові. З таким підходом можна легко пропустити справді достойного партнера. Перш ніж намагатися знайомитися з кимось, спочатку постарайтеся впоратися зі своїми емоціями.