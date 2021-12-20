Психолог назвала просту звичку, яка може зруйнувати найміцніші стосунки

Психолог розповіла про просту звичку, яка може геть зруйнувати відносини і зв'язок між партнерами. Експерт каже, якщо ви так робите, задумайтеся і виправте, поки є час.

Спеціаліст у сфері стосунків просить задати собі всього одне питання: Ви лягаєте спати пізно, а ваш партнер лягає спати раніше?

Якщо ваша відповідь "Так", вірогідно , ваші стосунки тихо руйнуються.

Хоча дослідження показало, що жінки вважають за краще лягати спати в той же час, що і їхні партнери, реальність відрізняється.

За фактом, впевнена доктор Лакен, 75% пар лягають спати в різний час з різних причин, включаючи графік роботи, перегляд телевізора або соцмережі.

"Для кращого зв'язку з вашим партнером подумайте про те, щоб лягати спати в один і той же час, і поспостерігайте, як з часом результати будуть процвітати", - додала вона.

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