Психолог назвала просту звичку, яка може зруйнувати найміцніші стосунки
Психолог розповіла про просту звичку, яка може геть зруйнувати відносини і зв'язок між партнерами. Експерт каже, якщо ви так робите, задумайтеся і виправте, поки є час.
Про це розповіла психолог Медісон Лакен, пише ресурс Quora.
Спеціаліст у сфері стосунків просить задати собі всього одне питання: Ви лягаєте спати пізно, а ваш партнер лягає спати раніше?
Якщо ваша відповідь "Так", вірогідно, ваші стосунки тихо руйнуються.
Хоча дослідження показало, що жінки вважають за краще лягати спати в той же час, що і їхні партнери, реальність відрізняється.
За фактом, впевнена доктор Лакен, 75% пар лягають спати в різний час з різних причин, включаючи графік роботи, перегляд телевізора або соцмережі.
"Для кращого зв'язку з вашим партнером подумайте про те, щоб лягати спати в один і той же час, і поспостерігайте, як з часом результати будуть процвітати", - додала вона.
Також експерт для успішних відносин радить:
- не боятися бути слабким і вразливим,
- прийняти відмінності між вами і партнером,
- бути у відносинах, які допомагають вам рости і розвиватися, і йти, якщо вони тягнуть вас на дно.
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