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Залікова дудка: Лобода здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом

STYLERЖиття    29.08.2019 - 10:58
Залікова дудка: Лобода здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Співачка виставила нові фотографії в мережі, але їх розкритикували

Світлана Лобода готується до виходу нового кліпу і альбому, і поки радує своїх шанувальників новими фотографіями. Але її часто критикують користувачів мережі. Так вийшло і на цей раз, після того, як вона виставила знімки в Instagram.

Популярна українська співачка позувала у відвертому синьому вбранні, який демонстрував її оголені ноги і живіт.

Залікова дудка: Лобода здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядомЗалікова дудка: Лобода здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Користувачі мережі також залишили свої коментарі під цими знімками.

  • Залікова дудка;
  • Не подобається;
  • Стрьомна;
  • Ніяка! Після зради України;
  • Свєтік, ти як завжди очаровашка!!!
  • Якщо змінити зачіску, то взагалі супер;
  • Ноги зруш;
  • Ну тепер для всіх дівчат на всіх вечірках це прям підйом на перших нотах і циганочка з виходом;
  • Послухала пісню Пугачової і послухала Лободу, Лободі не варто ганьбитися;
  • Світлана! Ви дуже красива, талановита співачка, але одяг на жаль не ідеально виглядає на вашому тлі;
  • От не розумію я ваш стиль Може це висока мода;
  • Чекаю, коли зовсім роздягнетеся;
  • Така яскрава співачка, але стиліста потрібно поміняти, спробуйте стиліста Кеті Топурія. Вам дуже підійде.

Залікова дудка: Лобода здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом

Залікова дудка: Лобода здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом

Залікова дудка: Лобода здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом

Залікова дудка: Лобода здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом

Залікова дудка: Лобода здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом

Залікова дудка: Лобода здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом

Залікова дудка: Лобода здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом

Залікова дудка: Лобода здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом

Залікова дудка: Лобода здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом

Залікова дудка: Лобода здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Лобода зганьбилася на концерті в Росії після того, як заспівала пісню Алли Пугачової "Живи спокійно, країна!".

Раніше повідомлялося про те, що Лобода "запалила" на столі в ресторані у Франції на острові Святої Маргарити.

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