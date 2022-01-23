Перевіряємо якість вершкового масла горілкою: підробку побачите відразу

Вершкове масло є одним з найбільш часто підроблюваних продуктів в Україні. Головне правило, яке часто ігнорують виробники: в маслі повинні бути виключно жири тваринного походження і тільки натуральні компоненти! Власне, натуральне масло робиться з молока.

Як зрозуміти, що з купленим в магазині маслом щось не так, пише Cpykami .

Якого кольору має бути масло?

Якісне вершкове масло (коров'яче), куплене в магазині, ніколи не буде білосніжного відтінку - у нього повинен бути жовтувато-білий відтінок. А білосніжне вершкове масло - майже явна ознака фальсифікату. Чисто білим масло може бути тільки з козячого молока.

Наприклад, травневе вершкове масло, натуральне, домашнє, і зовсім має яскравий жовтий колір через високий вміст каротину в траві, яку є корова.

Щоб "піджовтити" масло деякі виробники додають барвники, визначити наявність яких можна за допомогою горілки.

Перевіряємо масло горілкою

Нагрійте горілку до 60 градусів і залийте нею шматочок масла.

Якщо горілка стала насичено жовтого кольору, значить, в масло були додані штучні барвники. Такий продукт краще більше не купувати.