Перевіряємо якість вершкового масла горілкою: підробку побачите відразу
Вершкове масло є одним з найбільш часто підроблюваних продуктів в Україні. Головне правило, яке часто ігнорують виробники: в маслі повинні бути виключно жири тваринного походження і тільки натуральні компоненти! Власне, натуральне масло робиться з молока.
Як зрозуміти, що з купленим в магазині маслом щось не так, пише Cpykami.
Якого кольору має бути масло?
Якісне вершкове масло (коров'яче), куплене в магазині, ніколи не буде білосніжного відтінку - у нього повинен бути жовтувато-білий відтінок. А білосніжне вершкове масло - майже явна ознака фальсифікату. Чисто білим масло може бути тільки з козячого молока.
Наприклад, травневе вершкове масло, натуральне, домашнє, і зовсім має яскравий жовтий колір через високий вміст каротину в траві, яку є корова.
Щоб "піджовтити" масло деякі виробники додають барвники, визначити наявність яких можна за допомогою горілки.
Перевіряємо масло горілкою
Нагрійте горілку до 60 градусів і залийте нею шматочок масла.
Якщо горілка стала насичено жовтого кольору, значить, в масло були додані штучні барвники. Такий продукт краще більше не купувати.
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Також повідомлялося, що в Україні викрили ще одну марку підробленого вершкового масла. Стало відомо, хто його виробляє.