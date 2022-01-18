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Додайте чарку горілки в фарш для котлет і будете шоковані результатом

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Вівторок 18 січня 2022 07:00
Додайте чарку горілки в фарш для котлет і будете шоковані результатом Фото: навіщо в фарш для котлет додавати горілку (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Приготувати котлети з фаршу під силу будь-якому кулінару з мінімальними навичками, сковорідкою і необхідними інгредієнтами. Але є деякі "фішечки", які дозволять зробити котлети неймовірно ніжними і смачними.

Про це пишуть Belnovosti.

Досвідчені кулінари знають, що приготувати найкращі котлети можна додавши в фарш чарку горілки.

Навіщо в фарші горілка

Це дивно, але факт: алкогольний напій здатний перетворити м'ясо, зробивши його більш ароматним і смачним. Горілка посилить найкращі смакові якості страви, завдяки чому котлети розметуть зі столу в одну мить.

Секрет також в тому, що спиртне особливим чином перетворює текстуру м'яса, роблячи його більш ніжним і м'яким. При цьому навіть недороге м'ясо може перетворюватися.

Як правильно додати спиртне в котлети

Спочатку фарш з'єднайте з цибулею, курячим яйцем і прянощами. Потім влийте чарку міцного напою.

Якщо ви додаєте горілку для поліпшення смаку, просто перемішайте фарш до однорідного стану і приступайте до готування. Якщо ж ви хочете, щоб котлети стали м'якше, відправте фарш в холодильник на нижню полицю на годину.

Відзначимо, що присмаку спиртного відчуватися не буде, так як воно повністю випарується під час термічної обробки.

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