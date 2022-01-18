Додайте чарку горілки в фарш для котлет і будете шоковані результатом
Приготувати котлети з фаршу під силу будь-якому кулінару з мінімальними навичками, сковорідкою і необхідними інгредієнтами. Але є деякі "фішечки", які дозволять зробити котлети неймовірно ніжними і смачними.
Про це пишуть Belnovosti.
Досвідчені кулінари знають, що приготувати найкращі котлети можна додавши в фарш чарку горілки.
Навіщо в фарші горілка
Це дивно, але факт: алкогольний напій здатний перетворити м'ясо, зробивши його більш ароматним і смачним. Горілка посилить найкращі смакові якості страви, завдяки чому котлети розметуть зі столу в одну мить.
Секрет також в тому, що спиртне особливим чином перетворює текстуру м'яса, роблячи його більш ніжним і м'яким. При цьому навіть недороге м'ясо може перетворюватися.
Як правильно додати спиртне в котлети
Спочатку фарш з'єднайте з цибулею, курячим яйцем і прянощами. Потім влийте чарку міцного напою.
Якщо ви додаєте горілку для поліпшення смаку, просто перемішайте фарш до однорідного стану і приступайте до готування. Якщо ж ви хочете, щоб котлети стали м'якше, відправте фарш в холодильник на нижню полицю на годину.
Відзначимо, що присмаку спиртного відчуватися не буде, так як воно повністю випарується під час термічної обробки.
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