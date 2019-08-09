Справа Зайцевої розвалюється: сім'ї постраждалих звернулися до Зеленського

Олена Зайцева (УНІАН)

Потерпілі бояться, що Зайцева і Дронов скоро опиняться на волі

Адвокат потерпілих у справі про смертельну ДТП у Харкові Лариса Матвєєва розповіла, що її підзахисні звернулися до президента України Володимира Зеленського, так як підозрюють, що Олена Зайцева і Геннадій Дронов можуть уникнути покарання та вийти на свободу.

Матвєєва пояснила, що потерпілі в результаті смертельного ДТП у Харкові хочуть, щоб винні понесли справедливе покарання за свій злочин і відбули термін, який їм призначили судді – 10 років. Однак після того, як були подані апеляції, з'явилися прогнози про те, що засуджені Зайцева і Дронов можуть вийти на свободу раніше часу.

Олена Зайцева і Геннадій Дронов (twitter.com/nakipelotv)

"У людей, які втратили близьких і своє здоров'я, не так багато залишається бажань, але вони сподіваються, що на прикладі цієї справи почне змінюватися система: на виявлені в даному процесі порушення чинного законодавства поліцейськими, слідчим, експертами, лікарями повинна послідувати реакція, інакше такі справи і далі продовжать затягувати і розвалювати на догоду тим злочинцям, хто може собі це дозволити", - пояснила адвокат і додала, що подібні справи в Україні тягнуться роками і люди в жаху бачать, як доказову базу розвалюють ті, хто повинен був її збирати.

Звернення потерпілих по справі Зайцевої та Дронова до президента Зеленському (YouTube/Накипіло)

"У людей нерви вже на межі і Президент як гарант конституційних прав, на наш погляд, повинен забезпечити законність в державі", - вважає Матвєєва.

Скріншот поста (facebook.com/larysa.koretska)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у справі Зайцевої та Дронова з'явилися нові деталі.

А також розповідали про те, що адвокати засуджених Зайцевої та Дронова повідомили про невеликий прорив.