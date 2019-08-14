Адвокат Зайцевої просить змінити вирок на умовне покарання

Фото: Олена Зайцева і Геннадій Дронов (УНІАН)

Адвокат Зайцевої стверджує, що ступінь її провини менший, ніж другого обвинуваченого в ДТП Геннадія Дронова

Адвокат засудженої у справі про смертельне ДТП в центрі Харкова Олени Зайцевої просить пом'якшити покарання своєї підзахисної та змінити їй вирок на умовне покарання. Про це вона заявила під час засідання Харківського апеляційного суду, повідомляє "Громадське".

Зокрема, адвокат через стан здоров'я її підзахисної просить призначити покарання Зайцевої у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 2 роки, а також призначити їй випробувальний термін на розсуд суду.

Адвокат Зайцевої стверджує, що ступінь її провини менший, ніж другого обвинуваченого в ДТП Геннадія Дронова, тому відшкодування шкоди потерпілим повинно бути не солідарним, як вирішив суд першої інстанції, а пайовим, і Зайцева повинна відшкодувати 30% збитку, а відшкодування 70% слід покласти на Дронова.

У свою чергу, адвокат Сергій Перепелиця, який представляє інтереси Дронова, звинуватив суддів і правоохоронців в порушеннях. За його словами, водієві Volkswagen Touareg так і не роз'яснили, в чому його вина.

"Моя скарга заснована лише на порушеннях норм КПК суддею і прокурорами. Експерти так і не змогли встановити швидкість автомобіля Lexus. Наше клопотання про нову експертизу задовольнили лише частково і доручили її провести тим же фахівцям. Суддя, не маючи спеціальних технічних знань, сказав, що всі можливості встановлення швидкості були вичерпані ", - зазначив Перепелиця.

Зазначимо, що у Харківському апеляційному суді розпочався розгляд скарг учасників ДТП Олени Зайцевої та Геннадія Дронова на рішення першої інстанції. За словами, адвоката Зайцевої порушення її клієнтки не є причиною аварії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Київський районний суд Харкова 26 лютого оголосив вирок Олені Зайцевої та Геннадію Дронову по справі смертельного ДТП на вулиці Сумській в центрі міста. Дронову і Зайцевій дали максимальний термін - 10 років позбавлення волі

Крім того, до апеляційного суду передали справу Олени Зайцевої та Геннадія Дронова. Повідомляється, що протоколом автоматичного розподілу судових справ визначена колегія суддів Харківського апеляційного суду, який буде розглядати справу. Головуючий у справі - суддя Володимир Протасов, судді Олена Грошева і Вікторія Яковлєва.