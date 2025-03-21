Забудьте о продаже. 9 способов дать старому iPhone новую жизнь

Сделайте из него качественную веб-камеру

Если на компьютере нет камеры, не спешите покупать новую - старый iPhone справится с этой задачей. Даже встроенная веб-камера ноутбука, скорее всего, уступает по качеству съемки устаревшим моделям iPhone.

На Mac использовать iPhone в качестве веб-камеры очень просто. Если на смартфоне установлена iOS 16 или новее, можно воспользоваться функцией Continuity Camera - компьютер автоматически распознает устройство и начнет его использовать.

Для Windows потребуется стороннее приложение, например, Camo. Оно превратит старый iPhone в веб-камеру с высоким качеством изображения.

Используйте iPhone в качестве веб-камеры (фото: Apple)

Превратите iPhone в колонку для Mac

Недовольны встроенным динамиком Mac? Можно использовать iPhone как беспроводную колонку.

В macOS нет встроенной функции для передачи звука на iPhone, но это можно сделать через приложение Airfoil. Оно позволяет передавать аудио с Mac на iPhone по Wi-Fi или Bluetooth, превращая его в качественную беспроводную колонку.

Превратите iPhone в колонку для Mac (фото: MakeUseOf)

Сделайте из него VR-гарнитуру

Хотите попробовать виртуальную реальность, но не готовы покупать дорогую гарнитуру? Старый iPhone + бюджетный VR-шлем - отличное решение.

Хотя Google прекратил выпуск Cardboard VR, в продаже все еще можно найти аналогичные картонные шлемы. Нужно просто вставить в них iPhone, а затем смотреть 360-градусные видео в YouTube или играть в VR-игры, например, Roller Coaster VR Theme Park.

Roller Coaster VR Theme Park является бесплатным приложением, но есть встроенные покупки.

VR-гарнитура в качестве iPhone (фото: Wikimedia)

Превратите iPhone в персонального ИИ-ассистента

Пользуетесь ChatGPT Voice или Gemini Live? Можно сделать из старого iPhone отдельное устройство для общения с ИИ.

Такой гаджет будет всегда под рукой - для поиска информации, генерации идей или просто шуток. Достаточно установить любимый ИИ-ассистент, подключить iPhone к Wi-Fi и оставить его на рабочем столе или прикроватной тумбочке.

Превратите iPhone в персонального ИИ-ассистента (фото: MakeUseOf)

Превратите его в iPod

Любите слушать музыку и аудиокниги? Можно превратить старый iPhone в iPod без сложных настроек. Достаточно купить приложение My Classic в App Store, и устройство обретет новую функцию.

На первый взгляд, My Classic напоминает эмулятор Game Boy, но в нем скрыт интересный "пасхальный" режим. Если ввести специальный код, интерфейс изменится на классический iPod с легендарным колесом прокрутки. После этого можно просматривать и воспроизводить любимые треки и подкасты через Apple Music.

iPhone можно использовать в качестве iPod (фото: MakeUseOf)

Сделайте его центром управления умным домом

Еще один полезный вариант - превратить старый iPhone в контроллер для умного дома. С помощью приложений Apple Home или Google Home можно управлять умными лампочками, термостатами, камерами и другими устройствами.

Лучше всего закрепить iPhone в удобном месте - например, в гостиной или у входной двери, чтобы он всегда был под рукой у всех членов семьи.

Используйте его на кухне

Чтобы не рисковать новым телефоном из-за брызг и пятен, можно выделить старый iPhone для работы на кухне. Установите приложение для хранения рецептов и используйте встроенные таймеры. А с помощью Siri можно голосом устанавливать таймеры и конвертировать единицы измерения.

Если любите слушать музыку во время готовки, старый iPhone можно превратить в развлекательный центр с Spotify или Apple Music. Чтобы было удобнее, закрепите его на подставке или прикрепите к холодильнику с помощью магнитного держателя.

Сделайте из него умную колонку

Фактически умная колонка - это обычная колонка с голосовым помощником, микрофоном и небольшим процессором. У iPhone есть все эти функции.

Если у вас есть Bluetooth-колонка (или даже проводная), просто подключите к ней старый iPhone, включите Hey Siri - и бюджетная умная колонка готова!

Так можно слушать музыку, управлять умным домом, узнавать прогноз погоды, ставить напоминания и делать многое другое.

Сделайте из iPhone умную колонку (фото: Amazon)

Превратите его в "глупый" телефон

Так называемый dumb phone - это устройство с ограниченным функционалом, предназначенное только для звонков, сообщений и базовых приложений. Главный плюс - отсутствие лишних уведомлений и меньший уровень отвлекающих факторов.

Чтобы превратить iPhone в "глупый" телефон, просто удалите ненужные приложения и установите Blank Spaces Launcher. А если iPhone работает на iOS 17, можно использовать режим Assistive Access, который также минимизирует интерфейс.

Такой вариант подойдет тем, кто хочет снизить цифровую зависимость, но при этом оставаться на связи. К тому же без энергоемких функций старый iPhone будет дольше держать заряд.

Dumb phone (фото: MakeUseOf)

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