Забудьте о продаже. 9 способов дать старому iPhone новую жизнь

Старый iPhone больше не используется, но жалко с ним расставаться? Вместо того чтобы продавать или оставлять пылиться в ящике, его можно превратить в полезное устройство для дома, работы или развлечений.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический веб-сайт MakeUseOf.
Если на компьютере нет камеры, не спешите покупать новую - старый iPhone справится с этой задачей. Даже встроенная веб-камера ноутбука, скорее всего, уступает по качеству съемки устаревшим моделям iPhone.
На Mac использовать iPhone в качестве веб-камеры очень просто. Если на смартфоне установлена iOS 16 или новее, можно воспользоваться функцией Continuity Camera - компьютер автоматически распознает устройство и начнет его использовать.
Для Windows потребуется стороннее приложение, например, Camo. Оно превратит старый iPhone в веб-камеру с высоким качеством изображения.
Недовольны встроенным динамиком Mac? Можно использовать iPhone как беспроводную колонку.
В macOS нет встроенной функции для передачи звука на iPhone, но это можно сделать через приложение Airfoil. Оно позволяет передавать аудио с Mac на iPhone по Wi-Fi или Bluetooth, превращая его в качественную беспроводную колонку.
Хотите попробовать виртуальную реальность, но не готовы покупать дорогую гарнитуру? Старый iPhone + бюджетный VR-шлем - отличное решение.
Хотя Google прекратил выпуск Cardboard VR, в продаже все еще можно найти аналогичные картонные шлемы. Нужно просто вставить в них iPhone, а затем смотреть 360-градусные видео в YouTube или играть в VR-игры, например, Roller Coaster VR Theme Park.
Roller Coaster VR Theme Park является бесплатным приложением, но есть встроенные покупки.
Пользуетесь ChatGPT Voice или Gemini Live? Можно сделать из старого iPhone отдельное устройство для общения с ИИ.
Такой гаджет будет всегда под рукой - для поиска информации, генерации идей или просто шуток. Достаточно установить любимый ИИ-ассистент, подключить iPhone к Wi-Fi и оставить его на рабочем столе или прикроватной тумбочке.
Любите слушать музыку и аудиокниги? Можно превратить старый iPhone в iPod без сложных настроек. Достаточно купить приложение My Classic в App Store, и устройство обретет новую функцию.
На первый взгляд, My Classic напоминает эмулятор Game Boy, но в нем скрыт интересный "пасхальный" режим. Если ввести специальный код, интерфейс изменится на классический iPod с легендарным колесом прокрутки. После этого можно просматривать и воспроизводить любимые треки и подкасты через Apple Music.
Еще один полезный вариант - превратить старый iPhone в контроллер для умного дома. С помощью приложений Apple Home или Google Home можно управлять умными лампочками, термостатами, камерами и другими устройствами.
Лучше всего закрепить iPhone в удобном месте - например, в гостиной или у входной двери, чтобы он всегда был под рукой у всех членов семьи.
Чтобы не рисковать новым телефоном из-за брызг и пятен, можно выделить старый iPhone для работы на кухне. Установите приложение для хранения рецептов и используйте встроенные таймеры. А с помощью Siri можно голосом устанавливать таймеры и конвертировать единицы измерения.
Если любите слушать музыку во время готовки, старый iPhone можно превратить в развлекательный центр с Spotify или Apple Music. Чтобы было удобнее, закрепите его на подставке или прикрепите к холодильнику с помощью магнитного держателя.
Фактически умная колонка - это обычная колонка с голосовым помощником, микрофоном и небольшим процессором. У iPhone есть все эти функции.
Если у вас есть Bluetooth-колонка (или даже проводная), просто подключите к ней старый iPhone, включите Hey Siri - и бюджетная умная колонка готова!
Так можно слушать музыку, управлять умным домом, узнавать прогноз погоды, ставить напоминания и делать многое другое.
Так называемый dumb phone - это устройство с ограниченным функционалом, предназначенное только для звонков, сообщений и базовых приложений. Главный плюс - отсутствие лишних уведомлений и меньший уровень отвлекающих факторов.
Чтобы превратить iPhone в "глупый" телефон, просто удалите ненужные приложения и установите Blank Spaces Launcher. А если iPhone работает на iOS 17, можно использовать режим Assistive Access, который также минимизирует интерфейс.
Такой вариант подойдет тем, кто хочет снизить цифровую зависимость, но при этом оставаться на связи. К тому же без энергоемких функций старый iPhone будет дольше держать заряд.
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