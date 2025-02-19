Из хлама в сокровище. 7 способов подарить старому Android-смартфону новую жизнь

Даже если ваш старый Android-смартфон уже не справляется с повседневными задачами, у него есть шанс на вторую жизнь. Вместо того чтобы отправлять его в ящик или на свалку, попробуйте превратить его в полезное устройство для дома, автомобиля или даже развлечений.

О том, как сделать старый смартфон снова нужным и удобным, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Android Police .

Универсальный пульт

Есть ли у вашего Android-смартфона встроенный инфракрасный (IR) бластер? Это небольшое, обычно темное окошко на телефоне, которое излучает ИК-сигналы для управления совместимыми устройствами. Многие старые Android-устройства имели эту функцию, но в новых моделях она встречается реже.

В Google Play можно найти несколько приложений для универсального пульта. Вы можете скачать их, настроить для управления телевизором, кондиционером и другими устройствами, кастомизировать макет пульта, добавлять и удалять кнопки и темы.

Для работы ИК-пульта необходима прямая видимость между инфракрасным бластером телефона и устройством. Препятствия могут блокировать сигнал.

Универсальный пульт на Android (фото: Android Police)

Детский гаджет

Это отличный способ дать старому Android-смартфону новую жизнь, превратив его в безопасное и развлекательное устройство для ребенка. В Android есть встроенные родительские настройки, позволяющие устанавливать лимиты экранного времени, ограничивать использование приложений, отслеживать активность и управлять разрешениями.

Можно также воспользоваться сторонними приложениями для родительского контроля, например, Norton Family, которое предлагает веб-фильтрацию и мониторинг соцсетей.

Наполните телефон образовательными приложениями, увлекательными играми, электронными и аудиокнигами, а также YouTube Kids. Затем поместите устройство в прочный чехол с защитной пленкой и передайте его ребенку.

GPS-навигатор

Не у всех автомобилей есть мультимедийная система с поддержкой Android Auto. Если у вас ее нет, можно превратить старый Android-смартфон в полноценное GPS-устройство для навигации в поездках.

Скачайте офлайн-карты в Google Maps, установите надежное крепление в автомобиле для удобного и безопасного просмотра маршрута, разместите телефон в оптимальном положении.

Популярные варианты креплений - на лобовое стекло, приборную панель или вентиляционные решетки. Также настройте параметры навигации под себя: громкость голосовых подсказок, предпочтительные маршруты (например, самый быстрый или короткий) и единицы измерения.

Мобильная точка доступа для раздачи интернета

Использование старого Android-смартфона в качестве мобильной точки доступа - отличное решение для раздачи интернета на другие устройства, особенно во время путешествий, в местах с ограниченным Wi-Fi или при необходимости подключения нескольких гаджетов. Ведь включение точки доступа на основном смартфоне может быстро разрядить его батарею.

Вы можете подключить к старому устройству тариф с мобильным интернетом, включить точку доступа в настройках, задать название сети, установить надежный пароль, выбрать частотный диапазон (2,4 ГГц или 5 ГГц) и подключить к ней другие устройства.

Если планируете пользоваться точкой доступа долгое время, лучше держать под рукой повербанк.

С помощью старого смартфона Android можно раздать интернет (фото: Android Police)

Android Auto в автомобиле

Хотя Android Auto удобен в длительных поездках, он быстро разряжает батарею. Если у вас есть старый Android-смартфон, используйте его в машине в качестве устройства для Android Auto.

В первую очередь убедитесь, что мультимедийная система вашего автомобиля поддерживает Android Auto. В большинстве современных авто эта функция есть, но лучше перепроверить.

Даже если система автомобиля поддерживает беспроводное подключение Android Auto, лучше использовать проводное соединение, чтобы избежать быстрой разрядки аккумулятора. Оставьте телефон постоянно подключенным, настройте параметры Android Auto под себя - и можно отправляться в путь с комфортом.

Радионяня для присмотра за малышом

Использовать старый Android-смартфон в качестве радионяни - умное и практичное решение. В Google Play есть множество приложений для видеонаблюдения за младенцем. Выберите программу с нужными функциями: видеонаблюдение, двусторонняя аудиосвязь, оповещения о движении, запись видео и другие возможности.

Найдите безопасное и устойчивое место для установки старого телефона в детской комнате, чтобы он хорошо охватывал игровую зону. Можно использовать штатив или специальное крепление.

Подключите телефон к зарядному устройству (чтобы он не разрядился), обеспечьте стабильное Wi-Fi-соединение, настройте приложение, отключите уведомления или включите режим "Не беспокоить", протестируйте все функции - и можно пользоваться.

Радионяня (фото: Android Police)

Хранение и прослушивание музыки

Превратить старый Android-смартфон в музыкальный плеер - отличный способ освободить основной телефон от лишних файлов и всегда иметь любимую музыку под рукой.

Для начала выполните сброс до заводских настроек. Затем установите любимые музыкальные приложения (Spotify, Apple Music, YouTube Music), а также программы для подкастов и аудиокниг.

Подключите телефон к компьютеру и перенесите туда свою музыкальную библиотеку. Если вы пользуетесь стриминговыми сервисами, войдите в аккаунт и загрузите плейлисты для офлайн-прослушивания.

Если устройство поддерживает карты microSD, расширьте память, чтобы хранить еще больше треков, и настройте качество звука.