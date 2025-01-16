Сокровища Nokia: архив дизайна легендарных телефонов раскрыт за более чем 20 лет (фото)

Университет Аалто в Финляндии создал бесплатный онлайн-архив, посвященный легендарному бренду Nokia. Архив содержит фотографии, видео, интервью и эскизы дизайна устройств, охватывая более 20 лет истории компании, как указано на главной странице проекта.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget .

Команда исследователей курировала 700 записей и включила хранилище с еще 20 000 единицами хранения и 959 ГБ изначально цифровых файлов. Никогда ранее не публиковавшийся контент от Nokia, выпустившей свой первый портативный GSM-телефон в 1992 году, не разочаровывает.

Цифровой портал архива находится в свободном доступе для всех, кто интересуется историей Nokia. Знакомство с различными продуктами и концепциями за два десятилетия само по себе интересно, но это лишь одна из причин, чтобы заглянуть в этот архив. Пожалуй, самое интересное здесь то, что он показывает, как идеи и решения влияли на продукты Nokia и как все взаимосвязано.

“Архив показывает, как дизайнеры воплощали видения в конкретные формы, чтобы их можно было должным образом изучить задолго до того, как они стали реальностью” - сказала ведущий исследователь профессор Анна Валтонен в пресс-релизе.

Бесплатная платформа предлагает четыре тематических фильтра: продукты, эстетика, процесс проектирования и стратегия проектирования.

Кроме того, вы можете сузить поиск по конкретным годам, чтобы лучше рассмотреть временной период вашей любимой модели. Команда надеется продолжить добавлять контент по мере дальнейшего развития проекта.

Архив содержит эскизы, фотографии и многое другое (фото: Aalto University)