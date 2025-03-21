Забудьте про продаж. 9 способів дати старому iPhone нове життя

Зробіть із нього якісну веб-камеру

Якщо на комп'ютері немає камери, не поспішайте купувати нову - старий iPhone впорається з цим завданням. Навіть вбудована веб-камера ноутбука, найімовірніше, поступається за якістю зйомки застарілим моделям iPhone.

На Mac використовувати iPhone як веб-камеру дуже просто. Якщо на смартфоні встановлено iOS 16 або новіше, можна скористатися функцією Continuity Camera - комп'ютер автоматично розпізнає пристрій і почне його використовувати.

Для Windows знадобиться сторонній додаток, наприклад, Camo. Він перетворить старий iPhone на веб-камеру з високою якістю зображення.

Використовуйте iPhone як веб-камеру (фото: Apple)

Перетворіть iPhone на колонку для Mac

Незадоволені вбудованим динаміком Mac? Можна використовувати iPhone як бездротову колонку.

У macOS немає вбудованої функції для передачі звуку на iPhone, але це можна зробити через додаток Airfoil. Він дає змогу передавати аудіо з Mac на iPhone через Wi-Fi або Bluetooth, перетворюючи його на якісну бездротову колонку.

Перетворіть iPhone на колонку для Mac (фото: MakeUseOf)

Зробіть із нього VR-гарнітуру

Хочете спробувати віртуальну реальність, але не готові купувати дорогу гарнітуру? Старий iPhone + бюджетний VR-шолом - чудове рішення.

Хоча Google припинив випуск Cardboard VR, у продажу все ще можна знайти аналогічні картонні шоломи. Потрібно просто вставити в них iPhone, а потім дивитися 360-градусні відео в YouTube або грати у VR-ігри, наприклад, Roller Coaster VR Theme Park.

Roller Coaster VR Theme Park є безкоштовним додатком, але є вбудовані покупки.

VR-гарнітура як iPhone (фото: Wikimedia)

Перетворіть iPhone на персонального ШІ-асистента

Користуєтеся ChatGPT Voice або Gemini Live? Можна зробити зі старого iPhone окремий пристрій для спілкування зі ШІ.

Такий гаджет буде завжди під рукою - для пошуку інформації, генерації ідей або просто жартів. Достатньо встановити улюблений ШІ-асистент, під'єднати iPhone до Wi-Fi і залишити його на робочому столі або тумбочці біля ліжка.

Перетворіть iPhone на персонального ШІ-асистента (фото: MakeUseOf)

Перетворіть його на iPod

Любите слухати музику та аудіокниги? Можна перетворити старий iPhone на iPod без складних налаштувань. Досить купити додаток My Classic в App Store, і пристрій отримає нову функцію.

На перший погляд, My Classic нагадує емулятор Game Boy, але в ньому прихований цікавий "великодній" режим. Якщо ввести спеціальний код, інтерфейс зміниться на класичний iPod з легендарним колесом прокрутки. Після цього можна переглядати і відтворювати улюблені треки та подкасти через Apple Music.

iPhone можна використовувати як iPod (фото: MakeUseOf)

Зробіть його центром управління розумним будинком

Ще один корисний варіант - перетворити старий iPhone на контролер для розумного будинку. За допомогою додатків Apple Home або Google Home можна керувати розумними лампочками, термостатами, камерами та іншими пристроями.

Найкраще закріпити iPhone у зручному місці - наприклад, у вітальні або біля вхідних дверей, щоб він завжди був під рукою у всіх членів сім'ї.

Використовуйте його на кухні

Щоб не ризикувати новим телефоном через бризки та плями, можна виділити старий iPhone для роботи на кухні. Встановіть додаток для зберігання рецептів і використовуйте вбудовані таймери. А за допомогою Siri можна голосом встановлювати таймери та конвертувати одиниці виміру.

Якщо любите слухати музику під час готування, старий iPhone можна перетворити на розважальний центр зі Spotify або Apple Music. Щоб було зручніше, закріпіть його на підставці або прикріпіть до холодильника за допомогою магнітного тримача.

Зробіть із нього розумну колонку

Фактично розумна колонка - це звичайна колонка з голосовим помічником, мікрофоном і невеликим процесором. У iPhone є всі ці функції.

Якщо у вас є Bluetooth-колонка (або навіть дротова), просто підключіть до неї старий iPhone, увімкніть Hey Siri - і бюджетна розумна колонка готова!

Так можна слухати музику, керувати розумним будинком, дізнаватися прогноз погоди, ставити нагадування і робити багато іншого.

Зробіть з iPhone розумну колонку (фото: Amazon)

Перетворіть його на "дурний" телефон

Так званий dumb phone - це пристрій з обмеженим функціоналом, призначений тільки для дзвінків, повідомлень і базових додатків. Головний плюс - відсутність зайвих сповіщень і менший рівень відволікаючих чинників.

Щоб перетворити iPhone на "дурний" телефон, просто видаліть непотрібні додатки і встановіть Blank Spaces Launcher. А якщо iPhone працює на iOS 17, можна використовувати режим Assistive Access, який також мінімізує інтерфейс.

Такий варіант підійде тим, хто хоче знизити цифрову залежність, але при цьому залишатися на зв'язку. До того ж без енергоємних функцій старий iPhone довше триматиме заряд.

Dumb phone (фото: MakeUseOf)

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