Педіатр розповіла, як уберегти дитину від сонячного опіку та теплового удару

Влітку зростає небезпека сонячних та теплових ударів, які можуть бути особливо шкідливі для маленьких дітей. У чому різниця між цими станами та як їх не допустити?

Педіатр Тетяна Бойко поділилася в Instagram простими порадами, які допоможуть не допустити розвитку таких станів у дитини.