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Педіатр розповіла, як уберегти дитину від сонячного опіку та теплового удару

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Понеділок 20 червня 2022 19:02
Педіатр розповіла, як уберегти дитину від сонячного опіку та теплового удару Тепловий удар (freepik)
Автор: Марина Настевич

Влітку зростає небезпека сонячних та теплових ударів, які можуть бути особливо шкідливі для маленьких дітей. У чому різниця між цими станами та як їх не допустити?

Педіатр Тетяна Бойко поділилася в Instagram простими порадами, які допоможуть не допустити розвитку таких станів у дитини.

Сонячний удар виникає, якщо деякий час перебувати безпосередньо під дією прямих сонячних променів.

Тепловий удар розвивається внаслідок тривалого впливу високих температур. Наприклад, у зачиненій машині без кондиціонера або щільно закритому візочку.

Дуже часто батьки, які намагаються захистити дитину від сонячного проміння, наражають її на тепловий удар. Наприклад, візочок, закритий капюшоном, а зверху пелюшкою - гарантовано призведе до перегрівання малятка в ньому при температурі на вулиці, вищій за 22.

Як попередити сонячний або тепловий удар:

  • Намагайтесь уникати прямої дії сонячних променів.
  • Обирайте оптимальний варіант прогулянки: до 11:00 і після 16:00, максимальна температура повітря 25-27 градусів.
  • Не закривайте візочок щільно.
  • Забезпечте циркуляцію свіжого повітря.
  • Вдягайте головний убір.
  • Користуйтесь парасолькою.
  • Віддавайте перевагу комфортному одягу: із легких натуральних тканин, вільного крою, світлих кольорів.
  • Організуйте достатній питний режим для дітей: 0-6 місяців ГВ/ШВ, 6 місяців і старше - ГВ/ШВ + вода
  • Не бійтеся застосування кондиціонерів та вентиляторів.
  • Використовуйте термальну воду зовнішньо, розбризкуючи її на лице та тільце дитини.

Нагадаємо, раніше лікар-дієтолог дала поради, як привчити дитину їсти овочі.

Також ми писали, що нутриціолог пояснив, чи можна дитину із зайвою вагою обмежувати в їжі.

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