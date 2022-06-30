ru ua
Чт, 30 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як зробити прохолоду в квартирі, а вентилятор перетворити в кондиціонер: корисні лайфхаки

Новость на русском →
Четвер 30 червня 2022 20:32
Як зробити прохолоду в квартирі, а вентилятор перетворити в кондиціонер: корисні лайфхаки Фото: як зробити повітря в квартирі прохолодним і вдосконалити вентилятор (freepik-com)
Автор: Анна Шиканова

Температура повітря перетворює квартири в розпечені сковорідки й порятунку від спеки немає навіть вночі, якщо у вас немає кондиціонера. Цегляні будинки нагріваються повільно і також повільно остигають, в панельних стає нестерпно набагато швидше. Особливо важко в малогабаритних квартирах, якщо там ще й мало вікон.

Як можна зробити прохолоду у квартирі без особливих витрат і за допомогою чого вентилятор можна перетворити в кондиціонер - читайте нижче.

Знижуємо градуси в кімнаті

Вікна заклейте спеціальною захисною плівкою від сонячних променів. Або використовуйте щільні штори, жалюзі. Підійде навіть проста непрозора тканина. Відкривати вікна рекомендується тільки рано вранці, щоб впустити свіже і ще прохолодне повітря. А також вночі-після заходу сонця.

Прибираємо з підлоги всі килими, доріжки, знімаємо щільні покривала - вони накопичують тепло у великій кількості та не дають дихати. Підлоги тричі на день протираємо холодною водою і ходимо босоніж.

Відключаємо техніку

Вся домашня техніка виробляє тепло при роботі. Тому все, що можна витягнути з розетки - витягуйте. Те, чим можна не користуватися (праска, мікрохвильовка, пральна машина) - не користуємося. Особливо перед сном.

Постарайтеся не готувати на кухні протягом дня - не використовуйте плиту і духовку. І частіше включайте на кухні витяжку - вона теж охолоджує приміщення.

Використовуйте воду

Намочіть штори, розвісьте в будинку вологі рушники та простирадла - це допоможе знизити температуру на пару градусів. Візьміть розпилювач з холодною водою та оббризкуйте тканину, москітні сітки на вікнах.

Використовуйте вентилятор

Виставте його так, щоб він дивився у відкрите вікно - так він буде витягати весь нагріте повітря назовні.

Ще один спосіб зробити роботу вентилятора якісніше - накиньте на захисну сітку вентилятора тонку вологу тканину.

Як зробити з вентилятора кондиціонер

Вам знадобиться пластикова пляшка в 1,5-2 л. Наповніть її водою і відправте в морозильну камеру. Коли вода замерзне - дістаньте, розріжте і лід відправте в тазик. Посипте цю брилу сіллю і поставте перед вентилятором. Поки вода буде танути - зможете зробити ще одну брилу льоду.

Якщо розрізати пляшку не вийшло, то засипте через шийку трохи солі та поставте її перед вентилятором в мисці.

Екстрений спосіб швидкого охолодження перед сном

Візьміть шматок тканини - це може бути простирадло, рушник. Наберіть в таз прохолодну воду. Сполосніть білизну і відіжміть, щоб вода не стікала на підлогу.

Повісьте тканину на відкрите вікно або на сушку біля вікна. Це створить вологий фільтр, через який буде заходити повітря в будинок. Процес займе 10 хвилин, але дасть 2-3 години прохолоди в приміщенні.

До речі, раніше ми розповідали про те, які продукти можна їсти в спеку.

А також ми писали про те, які ще хитрощі допоможуть пережити спеку.

Читайте РБК-Україна в Google News
жара лайфхаки советы
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя