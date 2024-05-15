Забудьте о ботоксе. Простой прием, который поможет вам выглядеть на 30 лет моложе

Наша кожа выполняет ряд жизненно важных функций, в частности, служит защитным барьером от травм и токсичных веществ, а также помогает регулировать температуру тела. С возрастом на коже лица появляются морщины, очень огорчающие женщин.

Как подтянуть лицо без ботокса, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok 54-летней экспертки по красоте.

В чем заключается способ для омоложения

Женщина, имеющая более 49 000 подписчиков в соцсети, пояснила, что есть простой способ "не выбрасывать на ботокс кучу денег".

Ее метод прост - она разбивает яичные белки в миску и наносит смесь на лицо с помощью кондитерской кисточки.

На видео она нанесла яичные белки на одну сторону лица, чтобы показать разницу.

Дав смеси застыть, женщина показала конечные результаты, которые включали заметно меньше морщин на лице и поднятые глаза.

Эксперт утверждает, что яичные белки подтягивают кожу.

"Волшебным ингредиентом является обычный стандартный яичный белок. Нанесите его на лицо, и у вас будет кожа, как в 20 лет",- утверждает эксперт.

В комментариях она посоветовала оставить яичные белки на 15 минут, прежде чем смыть их теплой водой. Даже после мытья эффект остается, сказала она.

"Подтягивающий эффект длительный, при регулярном использовании он закрывает поры и укрепляет дряблую кожу", - добавила она.