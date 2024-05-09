Уменьшает морщины за три месяца. Эксперты назвали продукт, который возвращает молодость

Сейчас на рынке много косметических средств, обещающих уменьшить морщины и сделать кожу молодой и увлажненной. Большинство из них стоят немалых денег, а вот эффективны они не всегда. В противоположность им эксперты заявляют, что всего один натуральный ингредиент может устранить морщины лучше, чем некоторые модные увлажняющие средства.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Daily Exspress.

Какой продукт помогает устранить морщинки

Эксперты советуют использовать алоэ вера для защиты и омоложения кожи. Это растение также успокаивает и лечит ожоги на коже, вызванные солнцем. Алоэ используют и для лечения сухой кожи и экземы.

Научное исследование, опубликованное в Annals of Dermatology в 2009 году, показало, что применение геля из алоэ вера может разгладить кожу. Команда ученых пришла к выводу, что ежедневное нанесение геля алоэ вера значительно уменьшило появление морщин за 90 дней.

В рамках исследования 30 женщин старше 45 лет получали две разные дозы геля алоэ вера в течение 90 дней. Одна группа получала низкую дозу (1200 мг/день), а другая получала высокую дозу (3600 мг/день).

До и в конце эксперимента измеряли морщины и упругость лица, а также брали образцы кожи.

Ученые пришли к выводу, что гель алоэ значительно уменьшает морщины и улучшает эластичность кожи человека, состарившегося от света, благодаря увеличению выработки коллагена в фотозащищенной коже и снижению экспрессии гена MMP-1, разрушающего коллаген.

Кремы из алоэ вера помогают уменьшить морщинки (фото: Freepik)

Алоэ повышает выработку коллагена

Другое исследование 2015 показало, что нанесение геля из алоэ на кожу значительно уменьшило появление морщин, а также повысило уровень коллагена.

Исследование, опубликованное в журнале Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, обнародовало результаты применения порошка геля алоэ вера (AVGP) на японках с сухой кожей.

Ученые установили, что женщины, потреблявшие порошок, наблюдали увеличение выработки коллагена вдвое.

"Повышение гидратации кожи рук наблюдалось через восемь недель в группе AVGP, в то время как небольшое снижение гидратации кожи рук было отмечено в группе плацебо", - говорят исследователи.

Однако они отмечают, что не было статистической разницы между группами AVGP и плацебо во влажности кожи. Но в подгрупповом анализе изменение средней глубины морщин было значительно ниже в группе AVGP, чем в контрольной группе.