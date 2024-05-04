Всего лишь одна минута в день: лакшери процедура, которая омолаживает шею

Очень часто первые признаки старения появляются именно на шее. Этот участок требует особого ухода - и здесь речь идет не только о нанесении крема, но и о специальном массаже, который поможет сохранить упругость кожи.

О том, как омолодить шею, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию косметолога Ольги Поздняковой в Instagram.

Как омолодить шею

"Шея - это основа красоты и молодости, не перестану вам об этом напоминать. Одна минута днем для шеи, а через неделю результат - как от лакшери процедуры у косметолога", - говорит Позднякова.

При спазме мышц шеи появляются внутренние отеки, которые растягивают кожу изнутри и прибавляют возраст. Из-за этого появляется и второй подбородок, лицо начинает тянуться вниз.

Во время омолаживающего массажа косточками пальцев двигайтесь сверху вниз по боковой поверхности шеи, работайте глубокими массирующими движениями.

Далее перейдите на заднюю поверхность шеи. Можете работать косточками пальцев или непосредственно пальцами.

Далее движениями, как на видео, пройдитесь по боковой мышце шеи, двигаясь сверху вниз. Сделайте наклон головой, если мышца не визуализировалась.

"Потом сделайте растяжку платизмы с фиксацией на 10-15 секунд, то же повторите с другой стороны. Вы должны чувствовать притяжение. Затем пройдитесь поглаживающими движениями по шее. Обязательно делайте ежедневно этот минимум для своей молодости", - говорит косметолог.

Почему шея и зона декольте выдает наш возраст

Кожа на шее и декольте раньше выдает возраст человека, чем лицо. Вот несколько основных причин, почему это так:

на шее меньшее количество сальных желез, клетки быстро теряют влагу

клетки кожи содержат мало меланоцитов, защищающих от ультрафиолетового излучения

дряблость кожи шеи из-за плохой циркуляции крови, усугубляющейся неправильной осанкой и привычкой смотреть на экран телефонов, опустив голову. Выработка эластина и коллагена ухудшается, кожа теряет упругость

морщины и провисание тканей через слаборазвитый слой подкожно-жировой клетчатки

"Поэтому, красавицы, заботимся за этими деликатными зонами так же, как и за лицом. Уходовые средства - маски, кремы с SPF-защитой, не забывайте о ровной осанке, упражнениях для шеи и массажных техниках", - говорит Позднякова.