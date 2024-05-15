Забудьте про ботокс. Простий прийом, який допоможе вам виглядати на 30 років молодше

Наша шкіра виконує низку життєво важливих функцій, зокрема служить захисним бар’єром від травм і токсичних речовин, а також допомагає регулювати температуру тіла. З віком на шкірі обличчя з'являються зморшки, які дуже засмучують жінок.

Як підтягнути обличчя без ботоксу, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok 54-річної експертки з краси.

В чому полягає спосіб для омолодження

Жінка, яка має понад 49 000 підписників в соцмережі, пояснила, що є простий спосіб "не викидати на ботокс купу грошей".

Її метод простий - вона розбиває яєчні білки в миску і наносить суміш на обличчя за допомогою кондитерського пензлика.

На відео вона нанесла його лише на одну сторону обличчя, щоб показати різницю.

Давши суміші застигнути, жінка показала кінцеві результати, які включали помітно менше зморшок на її обличчі та підняті очі.

Експерт стверджує, що яєчні білки підтягують шкіру (Скриншот)

"Чарівним інгредієнтом є звичайний стандартний яєчний білок. Нанесіть його на обличчя, і ви матимете шкіру, як у 20 років",- стверджує експерт.

У коментарях вона порадила залишити яєчні білки на 15 хвилин, перш ніж змити їх теплою водою. Навіть після миття ефект залишається, сказала вона.

"Підтягуючий ефект тривалий, при регулярному використанні він закриває пори та зміцнює в’ялу шкіру", - додала вона.