Забудьте о бананах. Названа лучшая еда после тренировки

После интенсивного занятия в тренажерном зале важно восстановить энергию и обеспечить наш организм питательными веществами, необходимыми для восстановления. Многие думают, что надо есть бананы, но это не так.

Что лучше употреблять после тренировки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Что есть после тренировок?

Быстрый и вкусный вариант - это яичница, которая не только богата белком, но и может быть приготовлена быстро. Эта универсальная еда позволит вам насытиться, не тратя много времени.

Для начала вам понадобятся основные ингредиенты: яйца, немного оливкового масла, соль и перец по вкусу. Вы можете добавить другие ингредиенты в соответствии с вашими предпочтениями, например свежий шпинат, помидоры черри, грибы или сыр.

Как приготовить яйца?

Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте растительное масло. Тем временем взбейте яйца в миску и приправьте солью и перцем. Когда сковорода разогреется, добавьте выбранные вами дополнительные ингредиенты и жарьте несколько минут до готовности. Затем вылейте взбитые яйца в сковороду и осторожно перемешайте лопаткой до готовности, которая вам нравится.

Менее чем за 15 минут у вас будет готова вкусная яичница. В этом блюде не только много белка благодаря яйцам, но вы также можете увеличить его содержание, добавив такие ингредиенты, как измельченная курица или тофу, если вы ищете вегетарианские блюда.

Подавайте яичницу с ломтиком цельнозернового хлеба или с киноа, чтобы получить полезные углеводы, чтобы дополнить еду после тренировки.

С помощью этого быстрого и питательного рецепта вы можете дать своему телу то, что ему нужно для восстановления после тренировки.

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