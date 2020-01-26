Меган Маркл і принц Гаррі потрапили в центр бурхливих обговорень: що відомо

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Ідею Сассекських відлучитися від королівської сім'ї вирішили підтримати

Меган Маркл і принц Гаррі потрапили в центр бурхливих обговорень щодо того, як складеться їхнє подальше життя. Адже опитування, проведене однією організацією, виявило, що половина респондентів були байдужі до потенційного переїзду подружжя до Канади.

З іншого боку, судячи по записах в Instagram, Маркл і Гаррі все роблять по чіткому плану та не збираються шкодувати про свій вибір.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

"Це дозволить нам виховати нашого сина з вдячністю за королівську традицію, в якій він народився, а також надасть нашій родині можливість зосередитися на наступному розділі, включаючи запуск нової благодійної організації", - зазначено в пості sussexroyal.

Маркл все своє життя була активним прихильником гендерної та расової рівності. Вона була відверта щодо проблем, які її турбували, за що потрапляла у різного роду скандали.

Експерти стверджують, що ЗМІ дуже критично ставилися і продовжують ставитися до спроб Гаррі і Меган виступити проти застарілих традицій або запропонувати нові моделі.

За словами деяких джерел, рішення Сассекських залишити свої посади є досить розумним. Адже терпіти постійну критику на свою адресу було б вельми нерозумно.