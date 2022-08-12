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"За що мій син під кулями на "сво", за це?!" Красномовне відео про обвал будинку в російському Омську

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Омськ, Росія, П'ятниця 12 серпня 2022 19:59
"За що мій син під кулями на "сво", за це?!" Красномовне відео про обвал будинку в російському Омську Колаж РБК-Україна: мешканка обваленого будинку в Омську висловилася про російську війну проти України
Автор: Володимир Костирін

У російському Омську сталося обвалення стіни житлової п'ятиповерхівки, яку місцева влада вперто не бажала визнавати аварійною і судилася з мешканцями. Момент обвалу потрапив на відео якраз, коли одна з жінок скаржилася на бездіяльність чиновників і нарікала - за що ж тоді воює в Україні її син?

Відповідний ролик опублікував журналіст Денис Казанський у своєму Facebook.

Примітно, що в російських ЗМІ теж розійшлися кадри з руйнуванням стіни під'їзду омської хрущовки, тільки от з відключеним звуком, і глядачі спостерігали момент НП, але не чули слів мешканки цього будинку.

"Ось за що мій син під кулями на "сво" (спеціальна військова операція, як в Росії називають свою війну проти України, - Ред.)? Ось за це!? Що приїде, і жити ніде буде?" - побивається жінка.

І ось в цю секунду цегляна кладка будівлі почала сповзати, і тут же сталося потужне обвалення по всій висоті будинку.

"Ой-ой-ой-ой!" - пролунав вигук чоловіка за кадром, ймовірно оператора.

Відео: поки солдати РФ з Омська обстрілами і бомбардуваннями намагаються насадити "русский мир" в Україні, їх власні будинки такий "мир" просто не витримують

Користувачі мережі активно обговорюють показовий ролик з Омська, який красномовно демонструє виворіт "русского мира" з його метою захоплювати і руйнувати чуже, геть ігноруючи власну розруху. Під постом - багато саркастичних коментів:

  • Сувора денацифікація!
  • Невже не дійшло, що саме ось за це!
  • Мамка буде жити в новенькій ладі
  • Так це ми ще не починали!
  • Будинок виявився адекватним. Щоб не бути притулком для орка, він вирішив зробити жест доброї волі.
  • Тітка, не переживай! Син не приїде!
  • Коли здатність встановлювати причинно-наслідкові зв'язки відбита геть

Історія з омською хрущовкою і судовою епопеєю

П'ятиповерхівка, в якій сталося обвалення, знаходиться в омських Нєфтяніках на вулиці 20 Партз'їзду, 53. Цей проблемний будинок "прославився" в місті через тривалі судові розгляди про визнання аварійності.

Як пишуть місцеві ЗМІ, перший обвал стіни стався в квітні 2021-го. У листопаді через суд регіональний фонд зобов'язали провести капремонт до кінця року. А вже в квітні 2022-го кладка будинку знову звалилася кладка, а також в хрущовці прорвало труби.

При цьому визнавати будинок аварійним і ремонтувати будинок не поспішали. І за день до обвалення мешканці п'ятиповерхівки виграли тяжбу з міською адміністрацією, яка тягнулася понад півтора року.

&quot;За що мій син під кулями на &quot;сво&quot;, за це?!&quot; Красномовне відео про обвал будинку в російському Омську

Фото: скріншот з паблік "Омск ВК - жизнь города"

12 серпня після НП з місця завалу евакуювали близько 40 осіб. Обійшлося без постраждалих. Мешканці розповіли омським журналістам, як чиновники весь цей час відмахувалися від вимог ремонтувати будівлю, яка може впасти в будь-який момент. Але, як цитує одна з росіянок представника влади, отримували таку відповідь: "Можна жити. Ви не бачили ще будинків гірше".

&quot;За що мій син під кулями на &quot;сво&quot;, за це?!&quot; Красномовне відео про обвал будинку в російському Омську&quot;За що мій син під кулями на &quot;сво&quot;, за це?!&quot; Красномовне відео про обвал будинку в російському Омську&quot;За що мій син під кулями на &quot;сво&quot;, за це?!&quot; Красномовне відео про обвал будинку в російському Омську&quot;За що мій син під кулями на &quot;сво&quot;, за це?!&quot; Красномовне відео про обвал будинку в російському Омську

Обвалення стіни будинку в Омську (фото: t.me/om1_ru)

Раніше повідомлялося, що в мережі з'явилося відео, як в Росії військового без ніг, який брав участь у повномасштабній інтервенції в Україну, не пустили в маршрутку, і водій з битою прогнав солдата на інвалідному візку.

А також перед цим ми показували на фото, як живуть росіяни у своїх містах, виглядають як розбомблені Харків і Маріуполь.

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Російська Федерація Омск Обвалення будинку
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