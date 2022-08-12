"За що мій син під кулями на "сво", за це?!" Красномовне відео про обвал будинку в російському Омську

У російському Омську сталося обвалення стіни житлової п'ятиповерхівки, яку місцева влада вперто не бажала визнавати аварійною і судилася з мешканцями. Момент обвалу потрапив на відео якраз, коли одна з жінок скаржилася на бездіяльність чиновників і нарікала - за що ж тоді воює в Україні її син?

Примітно, що в російських ЗМІ теж розійшлися кадри з руйнуванням стіни під'їзду омської хрущовки, тільки от з відключеним звуком, і глядачі спостерігали момент НП, але не чули слів мешканки цього будинку.

"Ось за що мій син під кулями на "сво" (спеціальна військова операція, як в Росії називають свою війну проти України, - Ред.)? Ось за це!? Що приїде, і жити ніде буде?" - побивається жінка.

І ось в цю секунду цегляна кладка будівлі почала сповзати, і тут же сталося потужне обвалення по всій висоті будинку.

"Ой-ой-ой-ой!" - пролунав вигук чоловіка за кадром, ймовірно оператора.

Відео: поки солдати РФ з Омська обстрілами і бомбардуваннями намагаються насадити "русский мир" в Україні, їх власні будинки такий "мир" просто не витримують

Користувачі мережі активно обговорюють показовий ролик з Омська, який красномовно демонструє виворіт "русского мира" з його метою захоплювати і руйнувати чуже, геть ігноруючи власну розруху. Під постом - багато саркастичних коментів:

Сувора денацифікація!

Невже не дійшло, що саме ось за це!

Мамка буде жити в новенькій ладі

Так це ми ще не починали!

Будинок виявився адекватним. Щоб не бути притулком для орка, він вирішив зробити жест доброї волі.

Тітка, не переживай! Син не приїде!

Коли здатність встановлювати причинно-наслідкові зв'язки відбита геть

Історія з омською хрущовкою і судовою епопеєю

П'ятиповерхівка, в якій сталося обвалення, знаходиться в омських Нєфтяніках на вулиці 20 Партз'їзду, 53. Цей проблемний будинок "прославився" в місті через тривалі судові розгляди про визнання аварійності.

Як пишуть місцеві ЗМІ, перший обвал стіни стався в квітні 2021-го. У листопаді через суд регіональний фонд зобов'язали провести капремонт до кінця року. А вже в квітні 2022-го кладка будинку знову звалилася кладка, а також в хрущовці прорвало труби.

При цьому визнавати будинок аварійним і ремонтувати будинок не поспішали. І за день до обвалення мешканці п'ятиповерхівки виграли тяжбу з міською адміністрацією, яка тягнулася понад півтора року.

Фото: скріншот з паблік "Омск ВК - жизнь города"

12 серпня після НП з місця завалу евакуювали близько 40 осіб. Обійшлося без постраждалих. Мешканці розповіли омським журналістам, як чиновники весь цей час відмахувалися від вимог ремонтувати будівлю, яка може впасти в будь-який момент. Але, як цитує одна з росіянок представника влади, отримували таку відповідь: "Можна жити. Ви не бачили ще будинків гірше".

Обвалення стіни будинку в Омську (фото: t.me/om1_ru)