"За что мой сын под пулями на "сво", за это?!" Красноречивое видео об обвале дома в российском Омске

В российском Омске произошло обрушение стены жилой пятиэтажки, которую местные власти упорно не желали признавать аварийной и судились с жильцами. Момент обвала попал на видео как раз, когда одна из женщин жаловалась на бездействие чиновников и сетовала - за что же тогда воюет в Украине ее сын?

Примечательно, что в российских СМИ тоже разошлись кадры с разрушением стены подъезда омской хрущевки, только вот с отключенным звуком, и зрители наблюдали момент ЧП, но не слышали слов жительницы этого дома.

"Вот за что мой сын под пулями на "сво" (специальная военная операция, как в России называют свою войну против Украины, - Ред.)? Вот за это!? Что приедет, и жить негде будет?" - убивается женщина.

И вот в эту секунду кирпичная кладка здания принялась сползать, и тут же произошло мощное обрушение по всей высоте дома.

"Ой-ой-ой-ой!" - раздался возглас мужчины за кадром, вероятно оператора.

Видео: пока солдаты РФ из Омска обстрелами и бомбежками пытаются насадить "русский мир" в Украине, их собственные дома такой "мир" просто не выдерживают

Пользователи сети активно обсуждают показательный ролик из Омска, который красноречиво демонстрирует изнанку "русского мира" с его целью захватывать и разрушать чужое, напрочь игнорируя собственную разруху. Под постом - много саркастических комментов:

Суровая денацификация!

Неужели не дошло, что именно вот за это!

Мамка будет жить в новенькой Ладе

Так это мы еще не начинали!

Дом оказался адекватным. Чтобы не быть пристанищем для орка, он решил совершить жест доброй воли.

Тетя, не переживай! Сын не приедет!

Когда способность устанавливать причинно-следственные связи отбита напрочь

История с омской хрущевкой и судебной эпопее

Пятиэтажка, в которой произошло обрушение, находится в омских Нефтяниках на улице 20 Партсъезда, 53. Этот проблемный дом "прославился" в городе из-за длительных судебных разбирательств о признании аварийности.

Как пишут местные СМИ, первый обвал стены произошел в апреле 2021-го. В ноябре через суд региональный фонд обязали провести капремонт до конца года. А уже в апреле 2022-го кладка дома снова рухнула кладка, а также в хрущевке прорвало трубы.

При этом признавать дом аварийным и ремонтировать дом не спешили. И за день до обрушения жильцы пятиэтажки выиграли тяжбу с городской администрацией, которая тянулась более полутора лет.

Фото: скриншот из паблика "Омск ВК - жизнь города"

12 августа после ЧП с места завала эвакуировали около 40 человек. Обошлось без пострадавших. Жильцы рассказали омским журналистам, как чиновники все это время отмахивались от требований ремонтировать здание, которое может рухнуть в любой момент. Но, как цитирует одна из россиянок представителя власти, получали такой ответ: "Можно жить. Вы не видели еще домов хуже".

Обрушение стены дома в Омске (фото: t.me/om1_ru)