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"Не треба було воювати": у Росії військового без ніг не пустили в маршрутку

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Росія, Четвер 04 серпня 2022 08:50
"Не треба було воювати": у Росії військового без ніг не пустили в маршрутку Фото: В РФ абсолютно не поважають військових (delfi.lt)
Автор: Людмила Жукова

У Росії ставляться до своїх військових, як до гарматного м'яса, абсолютно не поважаючи їх. Так, ще раз цей факт підтвердила ситуація в маршрутці. Водій не хотів пускати безкоштовно в салон солдата, який втратив на війні в Україні дві ноги.

Відео з розбірками водія і військового опублікували в мережі.

Деталі події

На відео показано, як військовий без двох ніг просить водія пустити його в автобус.

"Та я воював, дід! Я ноги втратив. Там нацисти", - каже солдат.

На що маршрутник йому відповів, що "не треба було воювати, ти хоч три ноги втрать, мені все одно".

Далі росіянин з інвалідністю почав кричати, що він захищає Батьківщину. Зазначимо, що в салоні транспорту ніхто військового не підтримав, всі пасажири поспішали їхати.

Але просто так ситуація не закінчилася. Водій маршрутки взяв биту і вийшов з нею до солдата, який так просився безкоштовно проїхати.

Дивіться на відео, як росіяни "своїх не кидають".

Як ми раніше писали, в турецьких готелях скаржаться на брудних і скупих росіян.

До речі, раніше ми писали про те, що у Туреччині поляки побили російських туристів, але персонал навіть не втрутився.

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Російська Федерація
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