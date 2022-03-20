Дивіться, як живуть росіяни в містах, що виглядають як розбомблені Харків і Маріуполь
Дивлячись на фотохроніки великих міст Росії (тих, що не Москва), можна зрозуміти всю суть і мету "руського міра". А вона одна: зробити так, аби іншим було так погано, як їм там - "за поребриком"
В нашому матеріалі Styler - фото Воркути, Норильську, Ростова-на-Дону - крупних міст, які виглядають так, ніби їх бомбили...
Російське місто Норильськ після "ракетного удару"...
Хоча, стривайте. Це просто Норильськ, жодного ракетного удару не було. Просто так виглядають російські глибинки.
Злидні і розруха. І це результат "ефективного" управління країною протягом останніх 22 років Путіним.
А це Воркута - крупне місто з 50-тисячним населенням
"Ні, це не зруйнований Харків. Це місто Воркута, велика і могутня рассєя. Бідна, жалюгідна, але так пишається своєю ядерною зброєю і скрізь тикає своїм "руським міром", - підписані кадри.
Фото: facebook.com
Ще фото з мільйонника Ростова-на-Дону
"Путін, Мішустін,Володін та інші нелюди, в РФ проблем мало? Навіщо ви лізете до українців? Як в Росії з медициною справи? З доходами вчителів? Російські міста виглядають як після бомбардування при тому, що ніяке НАТО їх не бомбило. Фото свіже, з Ростова-на-Дону", - підписаний кадр.
Фото: facebook.com
Захопити, знищити матеріальні, моральні цінності - ось єдина мета "велікого" народу.
Бонус - історія з життя
Розповідь мешканця Сумської області про життя в Брянську ще за часів СРСР, кінця 70-х - початку 80-х років. Тоді він, будучи молодим щойно одруженим хлопцем поїхав жити й працювати в російське місто, був головним інженером на заводі.
Він розповідає, що працювати не хотів ніхто. А от зарплату отримувати - то на нього з вилами і лопатами кидалися, вимагаючи гроші.
Ще він шпалери поклеїв в домі, то ходили дивитися, як на дивину, бо в тоді них шпалер ніхто не знав.
Звісно, такого життя сім'я не витримала, і змушена була покинути дім, господарство, роботу, щоб почати все заново на батьківщині.
Раніше ми писали про цукрову кризу в Росії. Відео баталій за білий порошок.
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