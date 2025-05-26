"За год можно обновиться". Джамала рассекретила, как похудела после третьих родов

Да, во время беременности Джамала набрала около 20 килограммов, но сейчас ее внешность говорит сама за себя - артистка заметно похудела.

На вопрос, как ей это удалось, она ответила, что здесь все в комплексе.

"Все вместе. Да, я понемногу возвращаюсь (к форме, - прим.ред). Я, знаешь, вот сказала так, что на самом деле, ну по-хорошему - если ты "не на яблочках" в день, то, в принципе, после беременности за год ты восстанавливаешься. Ну вот прям как новая", - поделилась артистка.

Однако полностью вернуться к своей форме она еще не успела.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Поэтому я еще не вернулась окончательно к своей форме, еще и года не прошло. Я еще не вернулась, но действительно считаю калории. Стараюсь есть, в принципе, все, что хочу", - отметила певица.

Не обошлось и без физических нагрузок.

"И спорт - йога, пилатес был. В начале - дыхание, потому что надо было все это прорабатывать с диастазом и всеми такими штуками", - рассказала знаменитость.

В то же время Джамала призналась, что спокойно относится к изменениям во внешности после беременности и советует другим женщинам не драматизировать.

"Но на самом деле я очень рада, что это у меня так - без кипиша. Потому что реально иногда женщины просто... ну просто просто загоняются. Типа все - они даже не хотят слышать о детях только из-за того, что они потолстеют. Это фигня. Не слушайте никого. Ну поправилась - похудела. Все. Ничего. Все просто", - поделилась звезда.

Напомним, Джамала - многодетная мамочка. Вместе с мужем Сеитом-Бекиром Сулеймановым она воспитывает сыновей: самого старшего Эмира, которому уже шесть, среднего - четырехлетнего Селима, а также самого маленького - Алима.

Джамала с мужем и детьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Артистка неоднократно отмечала, что ее возлюбленный активно участвует в воспитании детей и всегда рядом.

Кроме того, супругам помогают родители, которые тоже с удовольствием проводят время с внуками.