"За рік можна оновитися". Джамала розсекретила, як схудла після третіх пологів

Так, під час вагітності Джамала набрала близько 20 кілограмів, але зараз її зовнішність говорить сама за себе - артистка помітно схудла.

На запитання, як їй це вдалося, вона відповіла, що тут все у комплексі.

"Усе разом. Так, я потрохи повертаюся (до форми, - прим.Ред). Я, знаєш, от сказала так, що насправді, ну по-хорошому - якщо ти “не на яблучках” в день, то, в принципі, після вагітності за рік ти відновлюєшся. Ну от прям як нова", - поділилася артистка.

Проте повністю повернутися до своєї форми вона ще не встигла.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Тому я ще не повернулася остаточно до своєї форми, ще й року не пройшло. Я ще не повернулась, але дійсно рахую калорії. Стараюся їсти, в принципі, все, що хочу", - зазначила співачка.

Не обійшлося і без фізичних навантажень.

"І спорт - йога, пілатес був. На початку - дихання, бо треба було все це пропрацьовувати з діастазом і всіма такими штуками", - розповіла знаменитість.

Водночас Джамала зізналася, що спокійно ставиться до змін у зовнішності після вагітності й радить іншим жінкам не драматизувати.

"Але насправді я дуже рада, що це в мене так - без кипішу. Тому що реально іноді жінки просто… ну просто заганяються. Типу все - вони навіть не хочуть чути про дітей тільки через те, що вони погладшають. Це фігня. Не слухайте нікого. Ну погладшала - схудла. Все. Нічого. Все просто", - поділилася зірка.

Нагадаємо, Джамала - багатодітна матуся. Разом із чоловіком Сеїтом-Бекіром Сулеймановим вона виховує синів: найстаршого Еміра, якому вже шість, середнього - чотирирічного Селіма, а також найменшого - Аліма.

Джамала з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Артистка неодноразово зазначала, що її коханий активно бере участь у вихованні дітей і завжди поруч.

Крім того, подружжю допомагають батьки, які теж із задоволенням проводять час із онуками.