Жена Виктора Павлика похвасталась шикарным отдыхом с маленьким сыном

Молодая жена Виктора Павлика, блогерша и предприниматель Екатерина Репьяхова, поделилась яркими кадрами с роскошного отдыха вместе с маленьким сыном.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Вчера вечером она вышла в Stories и рассказала, что отправила с сыном Мишей в Турцию.

"Искала такое место, чтобы вызвало у сыночка много хороших эмоций и чтобы это нам помогло на нашем коррекционном пути", - отметила она.

Жена Виктора Павлика показала фото с отдыха (скриншот)

Отметим, что для отпуска она выбрала отель, который открылся мене 3-х месяцев назад. Судя по всему, он ориентирован на отдых именно с детьми. На его территории можно увидеть персонажей из различных мультфильмов.

Репяхова показала фото шикарного отдыха (скриншот)

Номер, в котором живет супруга артиста вместе с 3-летним сыном и мамой, выполнен в стилистике популярного детского мультика "Щенячий патруль". Также Репяхова показала фото ресторана и холла гостиницы.

Екатерина Репяхова отдыхает с сыном в Турции (фото: instagram.com/repyahovakate)

"В доступе для гостей парк аттракционов, аквапарк, но моря поблизости нет. То есть концепция отдыха немного другая, а не такая, как мы привыкли", - отметила она.

Жена Павлика показала фото шикарного отдыха (скриншоты)

Также она опубликовала видео, на котором можно увидеть огромную территорию гостиницы, сказочные замки, фонтаны и все для развлечения.

Как отреагировали в сети

Фолловеры Екатерины Репяховой принялись желать ей хорошего отдыха, однако нашлись и те, которые упрекнули за то, что она хвастается своим счастьем в то время, когда Украину уже третью ночь подряд атакуют российские дроны и ракеты.

"Вся Украина третью ночь в скорби, она хохочет", - написала одна из подписчиц.

Другая же предположила, что такой отдых, скорее всего, не из дешевых.

"Эх, 10 тысяч долларов как минимум за неделю", - сказано в сообщении.

Напомним, Екатерина Репяхова - четвертая жена Виктора Павлика, она также является его концертным директором. Пара поженилась в 2020 году, в 2021-м у них родился сын, которого назвали Михаилом.

Репяхова не раз подчеркивала, что она мама не нормотипичного ребенка. У ее сына задержка речи и так называемый синдром "неуклюжего ребенка", так как мальчик часто падает. В своем блоге она делится всему этапами коррекционной работы с Михасиком, чтобы он начал говорить.

Недавно она описала диагноз сына, который встречается у одного из 100 тысяч.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)