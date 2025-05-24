Дурнев нарвался на критику Анатолича после шуток про "Оземпик": вспомнили все "грехи" (видео)

Почему звезды поссорились

Так, Дурнев прокомментировал новое видео с Анатоличем, который недавно похвастался результатами похудения. Известно, что шоумену удалось сбросить 10 килограммов, сейчас он весит 78.

И, как пошутил Дурнев, сейчас Анатолич стал "иллюстрацией оземпикового лица". "Оземпик", о котором писал артист, действительно стал слишком популярным, хотя и несет немало рисков для тех, кто хочет с ним похудеть. И сам Анатолий уже опроверг слухи о том, что пользовался таким препаратом.

Дурнев высмеял Анатолича (скриншот)

"Приглашаю тебя завтра на пробежку. Начинаем в 7:00 на Богдана Хмельницкого. Где-то 12 км по центру. Потом в 10:00 играем в футбол на Банникова. К 12 освободишься. Как раз расскажу тебе все об "Оземпике", только не бухай сегодня, потому что утром будет сложно худеть", - ответил на такие шутки Анатолич.

Ответ Дурневу (скриншот)

Он не стал игнорировать ни слова Дурнева, ни комментарии юзеров. Также в спор вмешалась жена ведущего - пиарщица Юла.

"Это лицо многодетного отца, который в войну делает ремонт дома, когда все материалы на икс два. А еще лицо человека, который занимается спортом 24/7. Напомни, сколько у тебя у тебя марафонов? И детей. А еще человека, который каждое утро ведет утреннее шоу на радио и просыпается в 5:00. И ложится после 23:00, потому что дома не спят дети. А главное - человека, который имеет силу воли наконец за 10 лет похудела до конца. А не просто плюс-минус 10 кг", - написала она.

Жена Анатолича ответила Дурневу (скриншот)

Кроме этого, ведущий объяснил, почему так остро отреагировал на шутку. Он вспомнил "грехи" Дурнева и перечислил его поступки, которые сейчас могут многих возмутить.

"Потому что у меня обостренное чувство несправедливости. Такие как Алеша Дурнев не несут ответственности за свои слова. Он ляпает что хочет. Может соврать обо мне, например, обоср*ть майдановцев в 2014, получить деньги за ложь в своих видео, тянуть россиян в украинское инфополе, а потом делать вид, что этого не было. Поэтому мне такое не нравится. Потому что такие как он не несут ответственности за слова. А при встрече мордашку прячет подмышку", - заявил Анатолич.

Комментарии Анатолича (скриншот)

На утро, когда Дурнев не пришел на пробежку с Анатоличем, ведущий записал для него видео. На нем он показал шоумену жест, которым обычно "посылают" недоброжелателей.

"Анатолич, не обижайся, ты очень красивый и красивый. Просто в том видео с Аленой ты как с креста снят. Сам посмотри, а по поводу побегать пишу в тг. Всем хорошего дня", - ответил на это Дурнев и поставил точку в скандале.