День защиты детей: красивые поздравления в стихах и прозе

1 июня в Украине традиционно отмечают День защиты детей . Сейчас мы все переживаем трудные времена, и важно сохранять оптимизм и надежду на лучшее будущее.

РБК-Украина (проект Styler) собрала подборку с добрыми пожеланиями для детей всех возрастов.

Поздравления с Днем защиты детей в прозе

Пусть ваши детские дни будут полны радостью и открытиями, а вы всегда находите что-то новое и интересное в каждом уголке мира. Пусть ваши сердца бьются в такт ритма счастливых моментов, а каждая улыбка светит как маленькое солнышко. И пусть всегда рядом будут родители, готовые обнять вас и защитить от любых забот.

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Со Всемирным праздником детей! Пусть ваши сердца наполняются теплом, нежностью и безграничной любовью. Пусть каждый день вашего детства будет как солнечный день без дождя, а счастье сохраняется как клад.

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В этот особый день, хотим поздравить не только детей, но и передать искреннюю благодарность родителям. Вы, дорогие родители, самые большие герои наших малышей. Пусть ваши дети растут в мире, окруженные вашей нежностью и заботой, и каждый день наполняется радостью и веселыми моментами.

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Поздравляем с Днем детей! Желаю, чтобы ваша душа всегда оставалась веселой и неутомимой, готовой радоваться каждому моменту жизни. Дети - это величайшее чудо, которое может быть в мире.

Красивые стихи на День защиты детей

В День защиты всех детей

Пусть звучит веселый смех,

Ярко солнце светит вслед,

Никаких не будет бед.

Всех детишек поздравляю,

Быть здоровыми желаю,

Светлой радости, подарков,

Каждый день пусть будет ярким.

Много радостных открытий,

Новых красочных событий.

Лишь любовь пусть окружает,

Счастьем детство наполняет.

***

Пускай всегда на этом свете

Будут счастливыми все дети!

Пусть детство дарит наслаждение

Детишкам всем без исключения!

***

Я вам желаю, детвора,

Веселья, радости, добра!

У вас у всех пусть будет дом,

Пускай уютно будет в нем!