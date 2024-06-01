"Я хочу, чтобы кончилась война". Ко дню защиты детей: о чем мечтают малыши из Мариуполя (видео)

1 июня - День защиты детей и эту дату отмечают с 1949 года во всем мире. Дата праздника была выбрана не случайно, потому что именно 1 июня символизирует начало лета, свободы, дополнительных возможностей, а еще она подчеркивает важность создания безопасных и счастливых условий для развития. Именно в этом сейчас нуждаются украинские дети - d безопасности и защите.

Дети из Мариуполя рассказали, о чем они сейчас больше всего мечтают. Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в Telegram-канале "ЯМариуполь".

Больше всего, о чем мечтают дети из Мариуполя - это об окончании войны, мире и возвращении в свой родной город.

Они хотят жить в мире без войны, просыпаться утром не от взрывов, чтобы рядом были родные люди, а еще снова увидеть своих друзей и иметь возможность с ними поиграть.

Сейчас эти дети живут в других городах по всем уголкам Украины. Они учатся, занимаются в кружках и очень скучают по родному Мариуполю.