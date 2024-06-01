"Я хочу, чтобы кончилась война". Ко дню защиты детей: о чем мечтают малыши из Мариуполя (видео)
1 июня - День защиты детей и эту дату отмечают с 1949 года во всем мире. Дата праздника была выбрана не случайно, потому что именно 1 июня символизирует начало лета, свободы, дополнительных возможностей, а еще она подчеркивает важность создания безопасных и счастливых условий для развития. Именно в этом сейчас нуждаются украинские дети - d безопасности и защите.
Дети из Мариуполя рассказали, о чем они сейчас больше всего мечтают. Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в Telegram-канале "ЯМариуполь".
Больше всего, о чем мечтают дети из Мариуполя - это об окончании войны, мире и возвращении в свой родной город.
Они хотят жить в мире без войны, просыпаться утром не от взрывов, чтобы рядом были родные люди, а еще снова увидеть своих друзей и иметь возможность с ними поиграть.
Сейчас эти дети живут в других городах по всем уголкам Украины. Они учатся, занимаются в кружках и очень скучают по родному Мариуполю.
- Я мечтаю стать лучшей гимнасткой
- Мечтаю путешествовать по миру и объездить каждую страну, но больше всего мечтаю вернуться в мой родной Мариуполь.
- Я мечтаю, чтобы кончилась война, всюду был мир и встретиться со своими родными.
- Мечтаю, чтобы война закончилась.
- Я мечтаю снова увидеть Азовское море.
- Мечтаю, чтобы дети просыпались от пения птиц, а не от взрывов и сирен.
- Я мечтаю вернуться домой в Мариуполь.
- Мечтаю построить дом, где бы жила вся моя семья.
- Я хочу, чтобы кончилась война.
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