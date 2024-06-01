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"Я хочу, чтобы кончилась война". Ко дню защиты детей: о чем мечтают малыши из Мариуполя (видео)

Суббота 01 июня 2024 12:31
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"Я хочу, чтобы кончилась война". Ко дню защиты детей: о чем мечтают малыши из Мариуполя (видео) О чем мечтают дети из Мариуполя (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

1 июня - День защиты детей и эту дату отмечают с 1949 года во всем мире. Дата праздника была выбрана не случайно, потому что именно 1 июня символизирует начало лета, свободы, дополнительных возможностей, а еще она подчеркивает важность создания безопасных и счастливых условий для развития. Именно в этом сейчас нуждаются украинские дети - d безопасности и защите.

Дети из Мариуполя рассказали, о чем они сейчас больше всего мечтают. Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в Telegram-канале "ЯМариуполь".

Больше всего, о чем мечтают дети из Мариуполя - это об окончании войны, мире и возвращении в свой родной город.

Они хотят жить в мире без войны, просыпаться утром не от взрывов, чтобы рядом были родные люди, а еще снова увидеть своих друзей и иметь возможность с ними поиграть.

Сейчас эти дети живут в других городах по всем уголкам Украины. Они учатся, занимаются в кружках и очень скучают по родному Мариуполю.

  • Я мечтаю стать лучшей гимнасткой
  • Мечтаю путешествовать по миру и объездить каждую страну, но больше всего мечтаю вернуться в мой родной Мариуполь.
  • Я мечтаю, чтобы кончилась война, всюду был мир и встретиться со своими родными.
  • Мечтаю, чтобы война закончилась.
  • Я мечтаю снова увидеть Азовское море.
  • Мечтаю, чтобы дети просыпались от пения птиц, а не от взрывов и сирен.
  • Я мечтаю вернуться домой в Мариуполь.
  • Мечтаю построить дом, где бы жила вся моя семья.
  • Я хочу, чтобы кончилась война.

Раньше мы писали о том, какие 8 вещей обязательно нужно сделать в День защиты детей.

А еще рассказывали о том, как красиво и оригинально поздравить с Днем защиты детей.

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День защиты детей Дети
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