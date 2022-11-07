"Из живой ткани идет дым": в Днепре врачи спасают парня с тяжелым ранением
В Днепре медики делают все возможное, чтобы спасти парня, по имени Иван, который попал под разрыв мины и потерял ноги.
Об этом сообщил главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.
Медик также показал ужасающие кадры, как во время операции из живой ткани идет дым.
"Ужасные ранения, из живой ткани идет дым. Мы делаем все, чтобы не отпустить его на тот свет. Боже, помоги ему…" - написал Рыженко.
В Днепре медики спасают пациента, который подорвался на мине (скрин)
Не сообщается, где именно парень получил ранение.
Врач отметил, что даже самые сильные и взвешенные люди становятся слишком чувствительными, не справятся с эмоциями, видя такие ужасные вещи.
В комментариях украинцы пишут, что врачи делают невозможные вещи и парень обязательно поправится.
- Это ужасный случай, запрещенное в мире оружие. Фосфорные и напалмовые бомбы - это преступление против нашей страны и человечества. Мы должны выстоять и преодолеть врага;
- Божьей вам помощи. Вы и ваша команда делаете невероятные вещи;
- Спасибо вам за то, что спасаете жизнь. Дай Бог парню сил, выдержки и выздоровления.
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