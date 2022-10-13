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Впервые работать с такой сложной травмой: во Львове врачи чудом спасли парню руку

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Львов, Четверг 13 октября 2022 13:15
Впервые работать с такой сложной травмой: во Львове врачи чудом спасли парню руку Врачи во Львове спасли парню руку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове специалистам больницы Святого Николая удалось сохранить правую руку 17-летнего Игоря после полученных им многочисленных травм конечности.

Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.

По словам врачей, с такой сложной травой им еще не приходилось работать.

Он добавил, что в тот день Игорь помогал родителям по хозяйству. Одно опрометчивое движение и он выпал из телеги, а колесо переехало ему руку и травмировало кисть.

Сообщается, что парень получил переломы и вывихи нескольких костей запястья и переломы с открытыми рвано-резанными ранами в области первого и второго пальцев.

"Юноша мог потерять чувствительность и способность двигать конечностью. Поэтому его безотлагательно забрали в операционную", - говорится в сообщении.

Впервые работать с такой сложной травмой: во Львове врачи чудом спасли парню рукуМедикам Львова удалось сохранить руку 17-летнему юноше (facebook.com/1tmolviv)

Также отмечается, что пациенту провели фасциотомию: разрезали соединительную ткань, чтобы снять давление в концовке, и собрали все косточки кисти вместе.

Отмечается, что кости пальцев травматологи зафиксировали четырьмя спицами Киршнера, которые пациент носит уже около месяца.

Впервые работать с такой сложной травмой: во Львове врачи чудом спасли парню рукуМедикам Львова удалось сохранить руку 17-летнему юноше (facebook.com/1tmolviv)

Однако, если бы вмешательство не было вовремя, то отек мягких тканей кисти мог нарастать и прижимать нервы. Как следствие, пальцы потеряли бы чувствительность, и парень перестал бы ими двигать.

Сейчас пациент проходит реабилитацию и может двигать пальцами.

Сам Игорь говорит, что хочет стать инженером-архитектором.

Впервые работать с такой сложной травмой: во Львове врачи чудом спасли парню рукуВпервые работать с такой сложной травмой: во Львове врачи чудом спасли парню рукуВпервые работать с такой сложной травмой: во Львове врачи чудом спасли парню рукуВпервые работать с такой сложной травмой: во Львове врачи чудом спасли парню рукуВпервые работать с такой сложной травмой: во Львове врачи чудом спасли парню рукуВпервые работать с такой сложной травмой: во Львове врачи чудом спасли парню рукуМедикам Львова удалось сохранить руку 17-летнему юноше (facebook.com/1tmolviv)

Ранее мы сообщали, что врачи спасли 10-летнего Кирилла, который пострадал, скрываясь от оккупантов.

Также во Львове врачи спасли недоношенному мальчику зрение.

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