"З живої тканини йде дим": у Дніпрі лікарі рятують хлопця з тяжким пораненням
У Дніпрі медики роблять усе можливе, щоб врятувати хлопця, на ім'я Іван, який потрапив під розрив міни та втратив ноги.
Про це повідомив головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко у Facebook.
Медик також показав жахливі кадри, як під час операції з живої тканини йде дим.
"Жахливі поранення, з живої тканини йде дим. Ми робимо все, щоб не відпустити його на той світ. Боже, допоможи йому…" - написав Риженко.
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Не повідомляється, де саме хлопець отримав поранення.
Лікар зазначив, що навіть найсильніші та виважені люди стають надто чутливими, не справляться з емоціями, коли бачать такі жахливі речі.
У коментарях українці пишуть, що лікарі роблять неможливі речі і хлопець обов'язково одужає.
- Це жахливий випадок, це заборонена у світі зброя. Фосфорні та напалмові бомби - це злочин проти нашої країни та людства. Ми повинні вистояти та подолати ворога;
- Божої вам допомоги. Ви та ваша команда робите неймовірні речі;
- Дякуємо вам за те що рятуєте життя. Дай Боже хлопцеві сил, витримки та одужання.
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