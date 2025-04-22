Не делайте этого перед сном, если хотите иметь красивые и ухоженные волосы

Многие мечтают просыпаться с красивыми и здоровыми волосами, не подозревая, что вечерние привычки могут этому мешать. Некоторые действия перед сном могут серьезно навредить волосам - сделать их ломкими, сухими или даже привести к выпадению.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает также о правилах ухода за волосами летом.

Каких ошибок избегать

Трихолог Лолита Велиева рассказала, если вы делаете эти ошибки, то не удивляйтесь, что утром увидите волосы на подушке. В частности, многие из этих привычек люди делают на автомате, даже не подозревая, что они могут вредить волосам.

Главные ошибки, которые стоит исключить из своего вечернего ритуала:

ложиться спать с мокрыми волосами - влажные волосы особенно уязвимы, они легко ломаются и спутываются. А еще это идеальная среда для развития грибковых инфекций кожи головы

- влажные волосы особенно уязвимы, они легко ломаются и спутываются. А еще это идеальная среда для развития грибковых инфекций кожи головы слишком туго заплетаете или оставляете волосы распущенными . Тугие прически могут нарушать кровообращение кожи головы, что негативно влияет на рост волос. А хаотичное трение о подушку еще хуже, они спутываются, секутся и электризуются. Идеальный вариант - легкая коса или мягкая шелковая резинка

. Тугие прически могут нарушать кровообращение кожи головы, что негативно влияет на рост волос. А хаотичное трение о подушку еще хуже, они спутываются, секутся и электризуются. Идеальный вариант - легкая коса или мягкая шелковая резинка спать на хлопковой наволочке. Хлопок как губка, которая вытягивает влагу из волос, делая их более сухими и ломкими. Лучше выбрать шелковую или сатиновую наволочку, которая уменьшит трение, поможет сохранить гладкость волос и даже уменьшит заломы на коже

Важно понимать, что волосам необходим деликатный уход - даже во время сна.

Как ухаживать за волосами летом

Уход за волосами летом особенно важен, ведь солнце, жара, пот, соль морской воды или хлор в бассейне могут серьезно повредить волосы. Вот несколько советов, как сохранить волосы здоровыми в летний период: