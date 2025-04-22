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Не делайте этого перед сном, если хотите иметь красивые и ухоженные волосы

Вторник 22 апреля 2025 19:45
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Не делайте этого перед сном, если хотите иметь красивые и ухоженные волосы Названы ошибки перед сном, которые вредят волосам (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие мечтают просыпаться с красивыми и здоровыми волосами, не подозревая, что вечерние привычки могут этому мешать. Некоторые действия перед сном могут серьезно навредить волосам - сделать их ломкими, сухими или даже привести к выпадению.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает также о правилах ухода за волосами летом.

Каких ошибок избегать

Трихолог Лолита Велиева рассказала, если вы делаете эти ошибки, то не удивляйтесь, что утром увидите волосы на подушке. В частности, многие из этих привычек люди делают на автомате, даже не подозревая, что они могут вредить волосам.

Главные ошибки, которые стоит исключить из своего вечернего ритуала:

  • ложиться спать с мокрыми волосами - влажные волосы особенно уязвимы, они легко ломаются и спутываются. А еще это идеальная среда для развития грибковых инфекций кожи головы
  • слишком туго заплетаете или оставляете волосы распущенными. Тугие прически могут нарушать кровообращение кожи головы, что негативно влияет на рост волос. А хаотичное трение о подушку еще хуже, они спутываются, секутся и электризуются. Идеальный вариант - легкая коса или мягкая шелковая резинка
  • спать на хлопковой наволочке. Хлопок как губка, которая вытягивает влагу из волос, делая их более сухими и ломкими. Лучше выбрать шелковую или сатиновую наволочку, которая уменьшит трение, поможет сохранить гладкость волос и даже уменьшит заломы на коже

Важно понимать, что волосам необходим деликатный уход - даже во время сна.

Как ухаживать за волосами летом

Уход за волосами летом особенно важен, ведь солнце, жара, пот, соль морской воды или хлор в бассейне могут серьезно повредить волосы. Вот несколько советов, как сохранить волосы здоровыми в летний период:

  • защита от солнца - носите шляпу, панаму или шарф - это простой способ уберечь волосы и кожу головы от ультрафиолета. Используй спреи с SPF для волос
  • увлажнение - летом волосы часто пересыхают, поэтому используйте увлажняющие маски 1-2 раза в неделю
  • мойте волосы правильно - избегайте ежедневного мытья - это смывает природные масла. Если надо освежить волосы - используйте сухой шампунь
  • меньше термообработки - избегайте частого использования фена, плойки или выпрямителя - волосы уже страдают от жары. Если сушишь феном - обязательно используй термозащиту
  • правильное питание и вода - употребляй больше продуктов, богатых омега-3, витамины A, E, B (орехи, авокадо, яйца, рыба)

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница трихолога и дерматолога Лолиты Валиевой и сайт WebMD.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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