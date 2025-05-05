Съешьте это перед сном, чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта утром

Что поможет избавиться от неприятного запаха

Эксперт по сну Адиль Уль-Хак рассказал, что перекус петрушкой перед сном может предотвратить нежелательный галитоз (неприятный запах изо рта) после пробуждения.

Хотя чистка зубов щеткой и зубной нитью важны, но то, что вы едите перед сном, тоже играет большую роль.

"Никто не хочет просыпаться с неприятным запахом изо рта, и хотя ополаскиватель для рта является быстрым средством. Однако, съесть небольшую горсть петрушки непосредственно перед сном может тоже помочь", - добавил эксперт.

Как петрушка борется с утренним дыханием

Петрушка содержит хлорофилл - природное соединение с мягкими дезодорирующими свойствами. Она помогает бороться с бактериями, которые растут во рту в течение ночи и вызывают эти неприятные запахи.

Она также богата антиоксидантами и поддерживает пищеварительную систему.

Неприятный запах изо рта часто начинается в кишечнике, а затем усиливается во рту, и, в отличие от ополаскивателя, использование петрушки не пересушивает рот, что может привести к дальнейшим неприятным запахам.

Как использовать

Все что нужно сделать, это пожевать веточку петрушки в течение 30 секунд после чистки зубов, это может помочь освежить ротовую полость и уменьшить количество бактерий, которые могут вызывать утренний запах.

Если вам не нравится вкус петрушки отдельно, вы можете добавить ее в небольшой салат, только убедитесь, что она сырая и свежая.

Избегайте этих продуктов перед сном

Сладости, блюда с высоким содержанием чеснока и даже бокал вина, который вы любите выпить перед сном, нанесут больше вреда, чем вы думаете.

Такие продукты, как чеснок и лук, содержат соединения серы, которые можно найти в крови через несколько часов, а это означает, что эти неприятные запахи могут появляться даже после чистки зубов.