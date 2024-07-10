Не съедите лишнего: Анита Луценко поделилась техникой, которая поможет быстро снять стресс

Война в Украине вызывает панику, тревогу и ужас. Во время стресса люди очень хотят есть, что "снять" с себя это состояние. Однако есть способ, который поможет это сделать без еды.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу звездного тренера Аниты Луценко.

Способ с лимоном

По словам эксперта, хотеть есть при стрессе - это нормально. Так человек пытается снять с себя стресс, потому что знает, что это сработает.

Начиная есть, вы переключаете нервную систему на расслабление и покой. Однако сделать это можно и без еды.

В момент эмоционального напряжения и потери контроля выполните технику "лимон":

сядьте удобно, положите руки на колени ладонями вверх и закройте глаза

теперь представьте, что в вашей правой руке лежит лимон

начните медленно его сжимать, воображая, как выжимается весь сок

как только лимон будет выжат, расслабьте руку

теперь повторите то же с левой рукой

В стрессовых ситуациях нужно убрать из глаз вазу с конфетами и печеньем, шоколадки и другие вкусности. Спрячьте их в более недоступные места, например в высокий шкаф, куда нужно залезать на стул.

Найдите альтернативу

Можно найти альтернативу заеданию во время стресса. Сюда можно отнести:

физические упражнения - помогут получить целый спектр полезных гормонов, которые однозначно приведет организм в тонус

творчество и музыка - отвлечься от навязчивого желания съесть чего-то лишнего, можно с помощью рисования, танцев, прослушивания любимых песен

больше общайтесь с окружающими и проводите время с друзьями (это также поможет отвлечься)

медитация и йога могут помочь взять под контроль эмоции и стабилизировать психические процессы в мозге.

Также действенный способ обмануть свой организм - это пить много простой воды. Наполняя ею желудок, мозг получает информацию о том, что организм получил обычную порцию пищи. Так будет проще бороться с навязчивым желанием, что ни будь съесть.