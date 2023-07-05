Эти продукты категорически нельзя есть на голодный желудок
Некоторая пища, как и лекарства, нуждается в другом типе продуктов, чтобы лучше усваиваться и не вызывать раздражение желудка. На голодный желудок прежде всего не стоит есть фрукты, пить соки или кофе людям, болеющим гастритом или другими хроническими проблемами пищеварительной системы.
Об этом сообщает Healthline.
Какие продукты нельзя есть натощак
В частности, если вы не страдаете этими проблемами, то необязательно соблюдать ограничения. Все эти продукты и напитки раздражают слизистую желудка, ведь содержат органические кислоты. Однако здоровому человеку никакого вреда они не нанесут.
Если у вас проблемы с желудочно-кишечным трактом, следует внимательно выбирать продукты на завтрак. Лучше всего подойдет овсянка, а от фруктов или концентрированных соков лучше отказаться.
Фреш, или чашечка кофе - тоже не самый лучший вариант, если вы испытываете любой дискомфорт после того, как примете их натощак.
К тому же следует отказаться от сладких газированных напитков. Лучше всего выбрать обычную или минеральную воду - так запустятся обменные процессы в организме.
Дрожжи действуют на слизистую желудка особым образом, поэтому образуются газы. В результате возникнет вздутие и отрыжка. Если хотите съесть выпечку, лучше полакомиться ею после порции белка и овощей.
Терпеть голод не стоит, когда нет возможности что-нибудь перекусить, лучше отказаться от продуктов, которые могут ухудшить самочувствие при гастрите.
Что можно есть
Лучше выбрать фрукты и овощи с низким содержанием кислоты, в том числе ягоды, тыкву и морковь.
Из молочных продуктов подойдет обезжиренный несладкий йогурт с пробиотиками. Небольшими порциями можно есть некоторые сыры с низким содержанием соли.
Яйца следует употреблять только вареными или в виде омлета. Не следует совмещать их с сосисками или ветчиной.
Гречневая каша содержит много калия, магния, железа, белка и мягко влияет на работу кишечника, поэтому идеально подходит для завтрака.
Когда лучше завтракать
Следует помнить, что завтрак - важнейший прием пищи, ведь помогает уравновесить уровень сахара в крови. Лучше всего есть в течение первого часа после пробуждения, идеально - между 6 и 10 часами утра.
Обедать следует до 14 часов. Он должен быть легче завтрака и сытнее ужина.
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