Эти продукты категорически нельзя есть на голодный желудок

Некоторая пища, как и лекарства, нуждается в другом типе продуктов, чтобы лучше усваиваться и не вызывать раздражение желудка. На голодный желудок прежде всего не стоит есть фрукты, пить соки или кофе людям, болеющим гастритом или другими хроническими проблемами пищеварительной системы.

Какие продукты нельзя есть натощак

В частности, если вы не страдаете этими проблемами, то необязательно соблюдать ограничения. Все эти продукты и напитки раздражают слизистую желудка, ведь содержат органические кислоты. Однако здоровому человеку никакого вреда они не нанесут.

Если у вас проблемы с желудочно-кишечным трактом, следует внимательно выбирать продукты на завтрак. Лучше всего подойдет овсянка, а от фруктов или концентрированных соков лучше отказаться.

Фреш, или чашечка кофе - тоже не самый лучший вариант, если вы испытываете любой дискомфорт после того, как примете их натощак.

К тому же следует отказаться от сладких газированных напитков. Лучше всего выбрать обычную или минеральную воду - так запустятся обменные процессы в организме.

Дрожжи действуют на слизистую желудка особым образом, поэтому образуются газы. В результате возникнет вздутие и отрыжка. Если хотите съесть выпечку, лучше полакомиться ею после порции белка и овощей.

Терпеть голод не стоит, когда нет возможности что-нибудь перекусить, лучше отказаться от продуктов, которые могут ухудшить самочувствие при гастрите.

Что можно есть

Лучше выбрать фрукты и овощи с низким содержанием кислоты, в том числе ягоды, тыкву и морковь.

Из молочных продуктов подойдет обезжиренный несладкий йогурт с пробиотиками. Небольшими порциями можно есть некоторые сыры с низким содержанием соли.

Яйца следует употреблять только вареными или в виде омлета. Не следует совмещать их с сосисками или ветчиной.

Гречневая каша содержит много калия, магния, железа, белка и мягко влияет на работу кишечника, поэтому идеально подходит для завтрака.

Когда лучше завтракать

Следует помнить, что завтрак - важнейший прием пищи, ведь помогает уравновесить уровень сахара в крови. Лучше всего есть в течение первого часа после пробуждения, идеально - между 6 и 10 часами утра.

Обедать следует до 14 часов. Он должен быть легче завтрака и сытнее ужина.