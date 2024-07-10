Не з'їсте зайвого: Аніта Луценко поділилась технікою, яка допоможе швидко зняти стрес
Війна в Україні викликає паніку, тривогу і страх. Під час стресу люди дуже хочуть їсти, що "зняти" з себе цей стан. Однак, є спосіб, який допоможе це зробити без їжі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку зіркового тренера Аніти Луценко.
Спосіб з лимоном
За словами експерта, хотіти їсти при стресі - це нормально. Так людина намагається зняти з себе стрес, бо знає що це спрацює.
Починаючи їсти, ви переключаєте нервову систему на розслаблення і спокій. Однак, зробити це можна і без їжі.
В момент емоційного напруження і втрати контролю виконайте техніку "лимон":
- сядьте зручно, покладіть руки на коліна долонями вгору і закрийте очі
- тепер уявіть, що у вашій правій руці лежить лимон
- почніть повільно його стискати, уявляючи, як вичавлюється весь сік
- як тільки лимон буде вичавлений, розслабте руку
- тепер повторіть те саме з лівою рукою
В стресових ситуаціях потрібно прибрати з очей вазу з цукерками і печивом, шоколадки та інші смаколики. Сховайте їх в більш недоступні місця, наприклад у високу шафу, куди потрібно залазити на стілець.
Знайдіть альтернативу
Можна знайти альтернативу заїданню під час стресу. Сюди можна віднести:
- фізичні вправи - допоможуть отримати цілий спектр корисних гормонів, які однозначно приведе організм в тонус
- творчість та музика - відволіктись від нав’язливого бажання з’їсти чогось зайвого, можна за допомогою малювання, танців, прослуховування улюблених пісень
- більше спілкуйтеся з оточуючими та проводьте час з друзями (це також допоможе відволіктись)
- медитація та йога також можуть допомогти взяти під контроль емоції та стабілізувати психічні процеси в мозку
Також дієвий спосіб обдурити свій організм - це пити багато простої води. Наповнюючи нею шлунок, мозок отримує інформацію про те, що організм отримав звичну порцію їжі. Так буде простіше боротись із нав’язливим бажанням що не будь з'їсти.
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