Как правильно стирать мягкие игрушки в машинке: эти ошибки могут испортить их навсегда

Детские мягкие игрушки загрязняются очень быстро и первое, что приходит в голову - закинуть их в стиральную машину и тщательно постирать. И это действительно самый лучший способ для очищения тканевой поверхности от остатков печенья, сладостей или грязи после купания в лужах.

Однако есть важные нюансы, которые могут испортить любимого плюшевого медвежонка вашего ребенка навсегда. Что нужно знать - читайте в материале ниже.

Как мягкие игрушки стирать нельзя

Батарейки и провода. Не стоит стирать в стиральной машине игрушки, внутри которых есть отсек под батарейки или провода. Под воздействием воды они начнут окисляться и это приведет к порче не только электронной системы, но и всей игрушки.

Если есть возможность вытащить отсек, то такую игрушку можно будет постирать в машинке, если нет - придется очищать ее от грязи другим способом.

Температура воды. Для стирки мягких игрушек оптимальной является температура в пределах 30-40 градусов. От более высоких температур может произойти деформация ткани или же начнет облазить краска.

Обычный порошок или мыло. Для стирки игрушек выбирайте тот порошок, который подходит вашим детям. Если вы стираете вещи ребенка детским порошком, то его берите и для стирки игрушек.

Можно стирать игрушки тем же порошком, который вы используете для стирки постельного белья. Кроме того, игрушки можно постирать с обычным хозяйственным мылом. Но не кладите в машинку белые предметы - они могут пожелтеть.

Режим стирки. Для стирки игрушек выбирайте только деликатный режим. И обязательно отключите отжим - иначе слоник или медвежонок могут потерять свой вид.

Этикетка. На многих игрушках есть специальные этикетки, где указаны способы стирки, температурный режим и другая информация.

Однако эти этикетки часто срезают, поэтому, если вы не знаете, как постирать игрушку - используйте рекомендации, описанные выше.