Появился сайт для виртуальных прогулок по городам Украины, пострадавшим от российских атак
Глобальная благотворительная инициатива в поддержку Украины United24 презентовала сайт, на котором можно совершать виртуальные прогулки по городам, пострадавшим в результате обстрелов и атак российских оккупантов.
Об этом передали на Facebook-странице United24.
В настоящее время ресурс работает в режиме просмотра улиц в шести украинских городах, а именно в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Изюме и Ирпене.
"Все мы знаем сервис Google Street View, позволяющий пройтись по улицам любого города в мире. Знали ли вы, что уже год Google не позволяет обновить карты и показать разрушенные украинские города и другие ужасные последствия российского вторжения?" - говорится в публикации.
Так, партнером United24 по созданию сайта, позволяющему пользователю увидеть результаты полномасштабной военной агрессии РФ в городах Украины, подвергшихся бомбардировкам, ракетным ударам и обстрелам из танков и всех видов артиллерии, стало независимое агентство And Us из Дубая.
Также отмечается, что каждый неравнодушный может задонатить на направление "Восстановление Украины" по ссылке на сайте и "помочь тысячам украинцев вернуться в родные дома".
Совершить виртуально путешествие можно на сайте The Undeniable Street View.
На некоторых локациях предусмотрена опция просмотра местности "до" и "после" широкомасштабного вторжения РФ.
Бородянка в Киевской области (фото: скриншот theundeniablestreetview.com)
Улица Вокзальная в Киеве (фото: скриншот theundeniablestreetview.com)
Ирпень, центральная часть города (фото: скриншот theundeniablestreetview.com)
В настоящее время посетителю сайта открыты для путешествия 14 улиц в разных городах с полным обзором.
Чернигов, улица Черновола (фото: скриншот theundeniablestreetview.com)
Сумы, улица Благовещенская (фото: скриншот theundeniablestreetview.com)
Изюм, центральная часть города (фото: theundeniablestreetview.com)
Харьков, улица Наталии Ужвий (фото: скриншот theundeniablestreetview.com)
Ранее сообщалось, что амбассадоры United24 мировые знаменитости обратились к украинцам, записав сильные видео.
Напомним, недавно была создана визуализация от архитекторов, позволяющая увидеть, какой станет Бородянка после восстановления.