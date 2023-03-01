З'явився сайт для віртуальних прогулянок містами України, які постраждали від російських атак

Глобальна благодійна ініціатива на підтримку України United24 презентувала сайт, на якому можна здійснювати віртуальні прогулянки містами, що постраждали внаслідок обстрілів та атак російських окупантів.

Про це передали на Facebook -сторінці United24.

Наразі ресурс працює у режимі перегляду вулиць у шести українських містах, а саме у Києві, Харкові, Чернігові, Сумах, Ізюмі та Ірпені.

"Всі ми знаємо сервіс Google Street View, який дозволяє пройтися вулицями будь-якого міста у світі. А чи знали ви, що вже рік Google не дає можливості оновити карти й показати зруйновані українські міста та інші жахливі наслідки російського вторгнення?" - йдеться у публікації.

Так, партнером United24 зі створення сайту, що дозволяє користувачеві побачити результати повномасштабної військової агресії РФ у містах України, які зазнали бомбардувань, ракетних ударів та обстрілів з танків та всіх видів артилерії, стало незалежне агентство And Us із Дубая.

Також зазначається, що кожен небайдужий може задонатити на напрям "Відбудова України" за посиланням на сайті та "допомогти тисячам українців повернутись у рідні домівки".

Здійснити віртуальну подорож можна на сайті The Undeniable Street View.

На деяких локаціях передбачено опцію перегляду місцевості "до" і "після" широкомасштабного вторгнення РФ.

Бородянка в Київській області (фото: скріншот theundeniablestreetview.com)

Вулиця Вокзальна у Києві (фото: скріншот theundeniablestreetview.com)

Ірпінь, центральна частина міста (фото: скріншот theundeniablestreetview.com)

Наразі відвідувачу сайту відкрито для подорожі 14 вулиць у різних містах з повним оглядом.

Чернігів, вулиця Чорновола (фото: скріншот theundeniablestreetview.com)

Суми, вулиця Благовіщенська (фото: скріншот theundeniablestreetview.com)

Ізюм, центральна частина міста (фото: theundeniablestreetview.com)

Харків, вулиця Наталії Ужвій (фото: скріншот theundeniablestreetview.com)