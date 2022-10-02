ua ru
Вс, 02 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Будет ли выходной 14 октября - в День защитников и защитниц Украины и праздник Покрова Богородицы?

Новина українською →
Воскресенье 02 октября 2022 15:20
Будет ли выходной 14 октября - в День защитников и защитниц Украины и праздник Покрова Богородицы? Фото: Будет ли дополнительный выходной 14 октября (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

14 октября украинцы отметят государственный праздник - День защитников и защитниц Украины, который обычно является выходным. Также в этот день отмечают День Украинского козачества и церковный праздник - Покров Пресвятой Богородицы.

Будут ли украинцы отдыхать на праздник дополнительно - читайте ниже в материале Styler.

Будет ли 14 октября выходным?

С 2014 года указом президента на 14 октября назначен государственный праздник - День защитника Украины. В следующем году этот день стал дополнительным выходным в октябре согласно статье 73 Кодекса законов о труде.

4 июля 2021 года Верховная рада переименовала праздник в "День защитников и защитниц Украины".

В 2022 году из-за военного положения дополнительные выходные были отменены в Украине, начиная с праздника 8 марта.

15 августа Верховная Рада поддержала продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года, так что в этом году, пятница, 14 октября будет обычным рабочим днем.

С 1999 14 октября также отмечают День украинского казачества. А христиане - Покров Пресвятой Богородицы.

Почему Покров - важный украинский праздник

По легенде, во время осады Константинополя врагами 910 года, жители собрались в храме на всенощное бдение и молились Господу о спасении, надеясь на чудо. Там святой подвижник Андрей Юродивый увидел в небе Матерь Божью с сонмом святых.

Пресвятая Богородица явилась жителям города и опустила наземь омофор (покрывало в виде широкого шарфа, которое обычно женщины носили вокруг шеи), взяв их под свою защиту. После этого войска противника отступили, а город был спасен.

Богородицу считали своей заступницей запорожские козаки. Для запорожцев Покров был самым большим праздником. В этот день на Сечи проходили выборы нового атамана.

Раньше мы писали, когда нужно отмечать Покров Пресвятой Богородицы, и что нужно успеть сделать.

Также читайте обо всех праздниках и выходных октября 2022 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Покрова