Появится свободное место: 5 лайфхаков, которые помогут "увеличить" маленькую кухню

Каждой хозяйке важно грамотно обустроить кухню, особенно, когда места на ней не так много. Это поможет максимально использовать пространство для хранения продуктов и вещей.

Встроенная бытовая техника

Встроенная техника однозначно поможет сберечь место на маленькой кухне и создаст эффект целостности.

Удачным решением будет выбрать компактную вытяжку, которая выдвигается из шкафа. Так появится возможность сделать дополнительные места для хранения или оставить место над открытой плитой, чтобы создать иллюзию большего пространства на кухне.

Встроенная техника на кухне (фото: freepik)

Правильный цвет

Владельцам маленьких кухонь нужно помнить, что лучше использовать светлые оттенки и сочетать максимум 2-3 цвета, которые хорошо комбинируются друг с другом.

Светло-серый и бежевый визуально расширяет площадь и отлично смотрится с яркими оттенками.

Какой цвет кухни визуально делает ее больше (фото: freepik)

Больше света

При малом освещении кухня будет казаться тесной. Следует позаботиться о том, чтобы в комнату поступало максимальное количество естественного света.

Природный свет на кухне (фото: freepik)

Барная стойка

Это идеальный вариант для дизайна маленькой кухни. Стойка поможет сэкономить ценные квадратные метры.

Также можно установить столешницу на подоконник, при необходимости оборудовав ее ножками. Однако здесь важно не забыть про отверстия для циркуляции теплого воздуха.

Барная стойка на кухне (фото: freepik)

Перегородки для ящиков

Они помогут хранить вещи на маленькой кухне. Обычно их кладут в ящики, в которых хранится несколько разных предметов. С их помощью все будет лежать на своем месте и можно будет легко все найти.

Перегородки для ящиков (фото: homesandgardens)