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Названы самые грязные вещи в доме, которые всегда забывают помыть

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Среда 16 августа 2023 21:02
Названы самые грязные вещи в доме, которые всегда забывают помыть Какие вещи в доме часто забывают вымыть (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

Уборка в доме - обыденное дело, которым заниматься нужно регулярно. Однако есть вещи, которые часто забывают мыть или думают, что их очищать не нужно совсем.

О том, какие вещи нужно мыть, но мы забываем - читайте в материале Styler.

Пульт от телевизора

Если вы не пользуетесь пультом очень часто, то и во время уборки вам не приходит в голову его помыть. На первый взгляд, он кажется чистым.

Однако на нем остаются жирные следы, чешуйки кожи, что является отличной средой для размножения бактерий. Пульт следует протирать раз в неделю влажными салфетками.

Дверные ручки

Почти всегда эти ручки очищают, только тогда, когда дело доходит до мытья самой двери. Однако ими пользуются все члены семьи, а также гости. Особенно быстро загрязняются ручки на кухню, ванную и туалет. Их нужно протирать чаще, поскольку на них оседают бактерии, вирусы и т. д.

Губка для мытья посуды

Как часто вы ее меняете? Когда она стала страшной и в руки ее взять уже невозможно? Не ждите, пока губка потеряет свой вид и меняйте ее не реже одного раза в неделю. Губка - идеальное место для размножения бактерий.

Корзина для белья

В такую корзину мы бросаем грязную одежду, чтобы потом постирать. Однако мало кто задумывается, что и эту вещь тоже нужно очищать.

Если вы используете пластиковую корзину, очистите ее с помощью дезинфицирующего средства или вымойте мыльным раствором. Плетеные корзины с текстильными мешками постирайте в машинке на деликатном режиме.

Кухонные доски

Доски нужно не просто помыть, а обрабатывать дезинфицирующим средством. К тому же раз в год их необходимо менять. На пластике и дереве образуются микротрещины, в которых размножаются бактерии.

Раньше мы писали о том, как очистить швы между плиткой в ванной средствами, которые есть дома.

Читайте также, какие ошибки испортят кроссовки во время стирки.

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