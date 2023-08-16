5 простых идей, которые сделают ваш интерьер в доме дорогим и стильным

Каждому хочется, чтобы его дом был как из обложки журнала. Однако, совсем не обязательно заниматься сложным ремонтом или производить глобальную перестановку. Иногда для создания идеального интерьера достаточно несколько простых трюков.

Об этом пишет homesandgardens .

В частности, некоторые интересные идеи помогут сделать интерьер дорогим и стильным.

Оригинальная мебель

Чаще всего именно оригинальная мебель сделает ваш дом более интересным и дорогим. Поэтому выбирайте мебель, которая является произведением искусства.

Это особенно актуально, когда речь идет о мебели для гостиной. К примеру, пара эффектных кресел или интересный дизайн дивана сделают свое дело.

Дизайнер Джошуа Смит рассказал, что визуально интересная мебель может действовать как скульптуры в вашем доме. Следует выбирать предметы, изготовленные из разных материалов.

Интересный диван, который сделает интерьер стильным (фото: freepik)

Встроенная мебель

Мебель, которая идеально вписывается в пространство, гарантированно сделает комнату дороже.

Также встроенная мебель и кухня помогают экономить пространство. Такая мебель повышает комфортабельность квартиры и освобождает площадь помещения.

Недостатком встроенной мебели является то, что необходимо выполнять дополнительно строительные работы по их монтажу.

Встроенная кухонная техника (фото: freepik)

Антиквариат

Это один из самых простых способов сделать интерьер дома дорогим и интересным. Отделка антиквариатом будет всегда отображать ваш личный стиль.

Дизайнер Меган Эванс рассказала, что предметы с золотом или серебром мгновенно украшают дом. Сочетание старых предметов с современными придает более изысканный вид.

Антиквариатная мебель (фото: freepik)

Натуральные материалы

Любая мебель, изготовленная из высококачественных натуральных материалов, автоматически улучшает дом. Ищите мебель из натурального дерева, мрамора и натуральных тканей. Важно, что одна качественная деталь сделает ваш дом гораздо дороже.

Такие материалы, как лен, шерсть и кашемир, мгновенно придадут любой комнате утонченности, если вы используете ее для обивки мебели, декоративных подушек, ковров и одеял.

Мебель из натуральных материалов (фото: freepik)

Большие комнатные растения

Комнатные растения могут сделать ваши комнаты более элегантными и дорогими.

Многие недооценивают красоту комнатных растений. Однако это прекрасный способ "дать жизнь" запущенным уголкам дома или помещениям, которые трудно украсить.

Кроме того, растения создают связь с природой, что повышает настроение.

Комнатные растения (фото: freepik)